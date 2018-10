Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Hunedoara, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, va concedia 920 de persoane, in doua etape, incepand cu 1 noiembrie, de la minele Lonea si Lupeni, ce urmeaza sa fie inchise, potrivit unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere de Ministerul Energiei, actionarul…

- Salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrand in prezent la o Hotarare in acest sens, a declarat ... The post Ministrul Muncii a anuntat cat va fi salariul minim de la 1 ianuarie 2019 appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Finantelor Publice pregateste o ordonanta de urgenta, care ar trebui sa fie gata luna aceasta, pentru a avea cadrul general referitor la instrumente financiare precum Fondul Suveran de Investitii, a declarat luni ministrul de resort, Eugen Teodorovici. Pe de altă parte, ministrul s-a…

- Salariatii afectati de concedierile colective cauzate de pesta porcina africana vor primi compensatii lunare de 500 de lei, a stabilit, joi, Guvernul, printr-o Ordonanta de urgenta.

- Guvernul nu a mai alocat fondurile pentru finalizarea lucrarilor la Stadionul Municipal din Targu Jiu. Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, este dezamagit de modul in care Guvernul abordeaza problema Stadionului Municipal de la Targu Jiu. este necesara aprobarea unei ...

- Guvernul a aprobat astazi, 5 septembrie, proiectul de Hotarare pentru modificarea art. 2 din H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului național de protecție sociala „Bani de liceu”. Incepand cu noul an școlar,…

- Executivul a aprobat, in sedinta de miercuri, o Hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta in valoare totala de 761.200 lei pentru sprijinirea a 210 familii si persoane singure, cei mai multi beneficiari avand o „stare grava de sanatate” sau fiind sub un risc de excluziune sociala.

- Guvernul va discuta in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta pentru modificarea unor acte normative din domeniul gestionarii financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune. Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES, printre proiectele de acte…