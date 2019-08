Guvernul a adoptat proiectul care interzice soferilor sa tina telefonul in mana la volan

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat noi modificari ale Codului Rutier care au drept scop prevenirea accidentelor de circulatie provocate de faptul ca soferului i-a fost distrasa atentia de folosirea telefonului mobil, inclusiv pentru realizarea unei transmisiuni in direct pe retelele de socializare. Astfel, se va interzice…

- Guvernul a adoptat rectificarea bugetara. Reprezentantii ALDE, prezenti la sedinta Guvernul a adoptat rectificarea bugetara, pe proiectul a ramas in varianta dezbatuta in Guvern in ședința de joi, chiar daca cei din ALDE au spus ca nu vor susține proiectul. Din cei 4 ministri ALDE au participat doar…

- Deputatul PMP Petru Movila a declarat, luni, ca in urma cu un an a depus un proiect de lege pentru interzicerea live-urilor la volan, care a fost insa avizat negativ de Guvern. Acesta critica reacția tarzie a Executivului in privința modificarii cadrului legislativ."Guvernul nu-și face treaba ...

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat in luna ianuarie un proiect care introduce cateva schimbari majore in Codul Rutier. Noul proiect va fi analizat de Guvernul Romaniei abia luni, 12 august, zi in care ar putea fi și adoptat. In noul proiect se menționeaza explicit ca șoferii nu au dreptul sa țina…

- Guvernul va aproba in sedinta de luni un proiect de modificare a legislatiei rutiere prin care vor fi amendati cei care folosesc telefonu... The post Se schimba legea! Sanctiuni dure pentru cei care tin telefonul in mana la volan sau fac live-uri pe Facebook appeared first on Renasterea banateana .

- Guvrnul va aproba luni un proiect de modificare a legislatiei rutiere prin care le va interzice soferilor sa foloseasca telefonul cu mainile, sub orice forma, in timp ce acestia conduc. Modificarea se refera si la alte dispozitive de redare text, foto, video sau inregistrare, si vizeaza orice tip de…

- Guvernul va adopta, luni, introducerea unor noi amenzi in cazul folosirii la volan, in timpul mersului, a telefoanelor sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video.

- PNL a depus in Parlament o lege de revizuire a Constituției care interzice alegerea in funcții publice a condamnaților, interzice grațierea și amnistia pentru fapte de corupție, iar CCR se poate pronunța cu privire la OUG la sesizarea Președintelui si a ICCJ. Proiectul este susținut și de USR și…