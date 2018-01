Guvernul a adoptat programul de minimis pentru purcei Bazna și Mangalița In ședința sa din 10 ianuarie, Guvernul a aprobat o Hotarare de Guvern care sa vina in sprijinul crescatorilor de porci din rasele tradiționale Mangalița și Bazna. Odinioara foarte raspandiți, la ora actuala porcii din aceste rase au devenit o raritate, deși carnea lor se remarca prin calitați nutritive deosebite și prin conținutul redus de colesterol. De altfel, in revista noastra am mai scris despre calitațile acestei carni, a carei compoziție se aseamana cu cea a carnii de somon. In 2018, 4,6 milioane lei pentru purcei Iata ca, in sfarșit a venit și vremea cand factorii de decizie au hotarat… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

