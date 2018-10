Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de miercuri, 10 octombrie, o ordonanta de urgenta pentru completarea OUG nr. 82 2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat.Potrivit MApN, actul normativ…

- Aproximativ 600 de militari aliati la Parada Nationala Ministerul Apararii Nationale doreste sa invite în tara aproximativ 600 de militari din statele membre NATO si partenere pentru Parada de 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a României. Guvernul României urmeaza sa adopte…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, luni seara, ca secretarul american al Apararii, James Mattis, va face o vizita oficiala in Romania in ianuarie sau februarie anul viitor. Mihai Fifor a afirmat, la Antena 3, ca a insistat ca secretarul Apararii al SUA, James Mattis, sa faca o vizita…

- Mihai Fifor a afirmat, la Antena 3, ca a insistat ca secretarul Apararii al SUA, James Mattis, sa faca o vizita oficiala in Romania, insa in septembrie a mers el in SUA."La finalul intalnirii de la Washington, secretarul Mattis a promis clar, ianuarie, cel mai tarziu februarie, va fi in…

- 15 eroi cu 15 povești de viața ieșite din comun au fost prezentați azi de Andreea Marin pe stadionul de rugby din Ghencea. Ei vor fi prezenți la Jocurile Invictus, care anul acesta au loc la Sydney, in Australia, in perioada 20-27 octombrie, și au primit 10.000 de euro dintr-o sponsorizare Libertatea…

- Un pas. Atat i-a desparțit de moarte. Dar au invins-o amandoi. Plutonier adjutant principal Eugen Manaila și plutonier Bogdan Dragomir au fost raniți in teatrele de operații din Afganistan. La vremea respectiva, presa și agențiile de știri vuiau, era știrea momentului!, iar Ministerul Apararii Naționale…

- Radu Cantar, agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE, a afirmat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca a primit comunicarea Comisiei Europene prin care anunta ca a initiat procedura de trimitere a Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu a implementat in legislatia nationala Directiva…

- Romania va participa la Jocurile Invictus ce se vor desfasura, intre 20 si 27 octombrie, in Australia, la Sydney, cu o echipa formata din 15 militari raniti ca urmare a participarii la actiuni militare, informeaza MApN. Conform sursei citate, evenimentul cuprinde mai multe discipline sportive, adaptate…