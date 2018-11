Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale, citate de Agerpres. OUG aduce modificări la Codul muncii şi introduce definiţia…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale. OUG aduce modificari la Codul muncii si introduce definitia de salariu minim diferentiat.…

- Guvernul a adoptat Ordonanța de urgența prin care modifica Codul Muncii și introduce definiția de salariu minim diferențiat. OUG nu conține sume. Dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, in baza acestei ordonanțe se va da o Hotarare de guvern in care sa fie menționate sumele. „Guvernul a aprobat…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, anunța reintroducerea salariului minim diferențiat in funcție de studii și vechime. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, 23 octombrie, la Palatul Victoria,…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de hotarare de Guvern privind cresterea salariului minim brut…

- Situație fara precedent în România ultimilor 20 de ani: Guvernul decide majorarea salariului minim începând cu data de 1 noiembrie! De regula, acest tip de majorare era facuta la începutul anului sau, în

- Guvernul intentioneaza sa majoreze salariul minim la 2.050 de lei, de la 1 ianuarie 2019, si, desi acest nivel face in continuare din Romania un loc atractiv pentru investitorii straini, pentru romani nu este de ajuns pentru a-i tine in tara.

- SUPARARE… Salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrand in prezent la o Hotarare in acest sens, ceea ce a creat confuzie intre patronii din judetul Vaslui, care au suportat cu greu socul trecerii de la 1.500 la 1.900 de lei. „Am discutat cu managerii…