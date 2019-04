Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, miercuri, o OUG pentru profesorii care s-au titularizat cu note mai mari de 7 si nu s-au angajat in urmatorii 6 ani de la sustinerea concursului, in urma exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolul 253 din Legea Educatiei Nationale, informeaza Mediafax.Citește…

- Guvernul a adoptat, marti, o ordonanta de urgenta care completeaza Legea internshipului, astfel incat Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei va fi organizat in continuare de SGG, iar perioada stagiului de practica va fi considerata vechime in munca, a anuntat, marti, premierul. Guvernul…

- Executivul a aprobat in sedinta de de astazi plafonul total de garantare pentru anul 2019, aferent programului „Prima casa”, in valoare de 2 miliarde de lei. Programul „Prima casa”: Guvernul a aprobat plafonul de garantare pentru anul 2019 Finantatori participanti in program sunt: BRD, BCR, Banca Transilvania,…

- In urma confirmarii prezenței virusului pestei porcine africane pe teritoriul județului Covasna in focarele din Municipiul Sfantu Gheorghe și comuna Valea Crișului, și pentru a preveni raspandirea virusului, avand in vedere planul de masuri privind controlul, combaterea și eradicarea pestei porcine…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a implinit 26 de ani activitate. „Osono” si-a inceput activitatea in 3 februarie 1993, fondator fiind Salamon Andras, cel care a și coordonat trupa, pana in 1998, dupa care conducerea a fost preluata de regizorul Fazakas Misi. „Osono” a debutat ca trupa…

- O distilarie din municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut peste 30 de medalii, dintre care sase de campion, la un concurs international desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute in Ungaria. Unul dintre proprietarii distilariei, Fustos Imre, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca, la concursul „Quintessence”,…

- Reținut pentru furt din magazin. Prejudiciul estimat la circa 3.000 de lei a fost recuperat Joi, 24 ianuarie 2019, polițiștii din Intorsura Buzaului au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar in varsta de 18 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetarile efectuate…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, care joi seara a accidentat mortal o persoana pe raza comunei Turia, dupa care a parasit locul accidentului, este cercetat pentru ucidere din culpa, acesta urmand sa fie prezentat instantei de judecata cu propunerea de arestare preventiva. „Joi seara politistii au fost…