- Guvernul va stabili miercuri modul de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producatorii din sectorul viti-vinicol pentru perioada de programare 2019 - 2023, a anuntat premierul Viorica D

- Vom aștepta mai puțin pentru eliberarea pașapoartelor. Guvernul a aprobat ca termenul de eliberare a pașapoartelor sa fie redus. Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a anunțat ca Guvernul a aparobat ca termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in…

- Guvernul a stabilit in sedinta de joi, 4 octombrie, printr-o hotarare, cuantumul pe hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta plata, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, platii pentru tinerii…

- Guvernul a stabilit in sedinta de joi, printr-o hotarare, pentru anul 2018, cuantumul pe hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta plata, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, platii pentru…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, ca in sedinta Executivului s-a aprobat majorarea bursei „Bani de liceu” la suma de 250 de lei lunar, de la valoarea actuala de 180 de lei lunar. ”In sedinta de Guvern de astazi, pe ordinea suplimentara, la propunerea…

- Guvernul a adoptat miercuri o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta, in valoare de peste 760.000 de lei, pentru sprijinirea a 210 familii sau persoane aflate in situatii de necesitate, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de azi,…

- Guvernul a aprobat acordarea cetateniei romane Tamarei Dremuh, sportiva de performanta care urmeaza sa faca parte din lotul national feminin de polo al Romaniei, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, scrie news.ro. "Guvernul a aprobat un proiect de hotarare privind…

- Guvernul a aprobat, joi, ca zilele de 16 si 17 august sa fie nelucratoare pentru angajatii din sectorul public, urmand sa fie recuperate pana pe 7 septembrie, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Guvernul a decis ca zilele de 16 si 17 august sa fie zile nelucratoare in sistemul…