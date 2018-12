Stiri pe aceeasi tema

- Noi facilitați pentru deținatorii poliței de asigurare medicala. Guvernul a aprobat un nou Regulament care stabilește condițiile de acordare șși suspendare a statutului de persoana asigurata.

- Guvernul a adoptat, joi, hotararea prin care Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitați va putea acorda persoanelor cu dizabilitați subvenții din fonduri externe nerambursabile pentru achiziționarea de echipamente necesare, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu informeaza…

- Executivul a adoptat, in sedinta de vineri, proiectul de hotarare care prevede majorarea salariului minim brut, incepand cu 1 ianuarie, la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajatii cu studii superioare si un an vechime in domeniu, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.

- Legea care prevede declasificarea hotararii CSAT in baza careia institutii din justitie au incheiat protocoale cu SRI a fost adoptata miercuri de Camera Deputatilor, care este Camera decezionala, urmand sa fie supusa controlului de constitutionalitate si apoi sa fie trimisa la promulgare. Persoanele…

- Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care se creeaza cadrul juridic necesar armonizarii legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene in sectorul viti-vinicol, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, la Palatul Victoria. "In sedinta de Guvern de astazi a fost…

- Incepand cu data de 25.10.2018 la chioscurile de bilete apartinand S.C. Urbis S.A. Baia Mare cat si la sediul societatii, str. 8 Martie, nr. 3 se elibereaza abonamente unice gratuite pentru elevi si studenti conform Hotararea Consiliului Local nr. 535/2018. Persoanele care nu poseda legitimatie de…

- Propunerea legislativa privind declasificarea unor documente, care vizeaza Hotararea CSAT 17/2005 privind combaterea coruptiei, fraudei si spalarii banilor, precum si toate documentele care contin informatii clasificate in baza acesteia, este initiata de liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege potrivit caruia polițiștii, militarii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciar vor beneficia de concediu paternal platit de 5 zile lucratoare și dupa 1 ianuarie 2019. Ieri, in sedinta Executivului, a fost adoptat un proiect…