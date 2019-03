Guvernul a adoptat legea anti Uber si Bolt. Reactia companiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Daniel Suciu a anunțat,vineri la finalul ședinței de Guvern, ca Executivul a adoptat OUG pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementeaza transportul in regim de taxi și de inchiriere, printre altele eliminand din lege expresia "in mod repetat"."Am adoptat o OUG indelung dezbatuta…

- Guvernul a eliminat sintagma "in mod repetat" din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, incat "sanctiunea sa fie aplicabila atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public in mod ilegal", dar va reglementa si activitatea…

- Companiile de car-sharing Uber si Taxify spun ca modificarile pe care le aduce Guvernul la legea taximetriei pot duce la limitarea sau disparitia serviciilor alternative de transport urban si cer autoritatilor sa amane ordonanta de urgenta.

- Sub presiunile transportatorilor, Ministerul Dezvoltarii a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta al carui scop declarat este, in principal, sa combata pirateria din domeniul taximetriei.

- Guvernul a adoptat ordonanta pentru majorarea alocatiilor pentru copii din luna urmatoare celei in care intra in vigoare Legea bugetului de stat pe anul 2019, scrie Mediafax.Astfel, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019, cuantumul alocatiilor…

- Urmeaza scumpiri de produse dupa ce costurile companiilor romanesti au crescut cu 10-20 de procente. Iata anuntul facut marti de antreprenorii romani, care sustin ca Ordonanta 114, data de guvern la finalul anului trecut, ii loveste din plin. Patronii vorbesc despre faptul că şi-au amânat…

- Dacian Ciolos prezinta documentul care dovedeste ca recursul compensatoriu a fost trimis spre aprobare in Parlament la initiativa lui Florin Iordache, pe cand acesta era ministru al Justitiei. Iordache a cerut in guvern ca recursul sa fie „adoptat de urgenta”. „Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie…