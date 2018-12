Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici si consilierul pe probleme economice al premierului Darius Valcov prezinta principalele masuri pe care le-a adoptat Guvernul in sedinta extraordinara de vineri.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va adopta vineri seara ordonanta controversata cunoscuta sub numele de „Apocalipsa Fiscala“. Principalele masuri sunt plafonarea pretului la gaze si energie in urmatorii trei ani si „taxa pe lacomie“.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va adopta vineri seara ordonanta controversata cunoscuta sub numele de „Apocalipsa Fiscala“. Principalele masuri sunt plafonarea pretului la gaze si energie in urmatorii trei ani, „taxa pe lacomie“ si reducerea comisioanelor de administrare a fondurilor…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, in consultare publica, proiectul de Ordonanța de Urgența care introduce mai multe masuri ce urmeaza a fi aplicate de anul viitor. O parte dintre cestea au fost anunțate de ministrul Finantelor publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa.Vezi…

- Guvernul a adoptat luni dimineața o Ordonanța de Urgența prin care se aduc o serie de modificari la legile justiției, prin includerea unor recomandari ale Comisiei de la Veneția. Pensionarea anticipata a magistraților a fost amanata și a fost ridicata vechimea necesara pentru funcțiile de conducere…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca s-a adoptat, in ședința de Guvern, OUG pentru corelarea legilor justiției, proaspat intrate in vigoare. Ministrul Justiției a prezentat schematic și principalele modificari aratand ca acestea au ținut cont de opiniile Comisiei de la Veneția, dar și…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru operationalizarea sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Guvernul a adoptat astazi ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru operationalizarea…

- Guvernul a adoptat joi proiectul ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei, care prevede printre altele transformarea creantelor bugetare in actiuni. Ministrul Finantelor a explicat ce se va intampla cu firmele aflate in prezent in insolventa.