- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA (standardul european de contabilitate, care include, pe langa deficitul cash, si angajamentele de plata), de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit…

- Instabilitate politica are ample efecte asupra economiei, de la cele imediate – deprecierea monedei nationale, la cele de durata, cum ar fi stagnarea investitiilor, a absorbtiei fondurilor europene si inflatie accelerata. Presedintele Consiliului pentru IMM-uri, Florin Jianu, atrage atentia…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza ca slaba absobiție de fonduri europene in exercițiul financiar 2014-2020 afecteaza perpsectivele de creștere ale economiei romanești. „A fost punctat, de asemenea, riscul prelungirii caracterului anemic al absorbtiei fondurilor europene aferente cadrului…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- Cotidianul: Despre nevoia reducerii birocrației pentru beneficiarii fondurilor europene se discuta de multa vreme. Cum se vor reflecta noile masuri direct in activitatea beneficiarilor romani? Corina Crețu: O politica de coeziune mai simpla și mai flexibila reprezinta o prioritate pentru noi, nu doar…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- România a atras în acest an 3,3 miliarde de euro din banii alocati prin programele speciale din agricultura si dezvoltare rurala, sectorul "bifând" si în 2017 prima pozitie la nivel national în ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. Cu un grad de absorbtie…

- ”Situatia noastra e chiar mai rea decat a Poloniei. Ei s-au dezvoltat foarte bine. Polonia si-a atins tintele economice, a reusit sa atraga cei mai multi bani europeni dintre toate tarile foste comuniste. Polonia a profitat si acum isi permite. Noi nici nu am profitat si nici nu ne permitem. Nu poti…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat miercuri ca a luat decizia sa promulge doua controversate legi privind reformele judiciare care fac obiectul unei proceduri declansate cu cateva ore mai devreme de Comisia Europeana, procedura care poate conduce la sanctiuni fara precedent impotriva Poloniei,…

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta prezinta bilantul activitatii pentru anul 2017. Directorul executiv Iulia Antonia Bruchental spune ca anul 2017 a fost un an cu rezultate bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. In acest an, Romania a fost pe primul loc in ceea…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care a participat la semnarea contractelor de finanțare depuse in cadrul Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Programul Operațional

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare, in conditiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera.

- Organizația Amnesty International (AI) a acuzat guvernele europene de complicitate in ținerea in detenție a migranților in condiții ingrozitoare in Libia, denunțand in special ajutorul acordat garzilor de coasta libiene implicate in traficul de ființe umane, transmit AFP și DPA. 'Guvernele…

- "Vom parasi (Uniunea Europeana), insa o vom face lin și ordonat, stabilind un nou parteneriat strans și special cu prietenii noștri, preluand inapoi controlul asupra frontierelor noastre, banilor noștri și legilor noastre", a declarat șefa guvernului conservator in Camera Comunelor, prezentand acordul…

- Ministrii de externe ale tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, noteaza The Guardian. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles.

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, și-a manifestat joi, la Oradea, convingerea ca in 2023 Romania va fi data drept exemplu in ceea ce privește absorbția fondurilor europene și a apreciat ca procentul perioadei 2007-2013, de 88-89%, "nu este unul rau". "Noua…

- Franta doreste ca sediul Parlamentului European sa ramana la Strasbourg, a declarat duminica ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, la postul France 3, informeaza AFP."Spunem prea adesea ca Europa se reduce la bula din Bruxelles. Trebuie ca Europa sa fie mai aproape de…

- „La Bucuresti avem din nou o criza grava a statului de drept. Este vorba, ca si in ianuarie, de o incercare de a modifica legile justitiei, pentru a proteja politicieni corupti”, a afirmat Preda in plenul PE. Eurodeputatul a spus ca, in ianuarie, Guvernul a folosit o ordonanta de urgenta, iar acum…

- Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, Claudia Țapardel, europarlamentar PSD și Co-Președinte al Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului din PE: „Turismul este de o importanța strategica pentru Uniunea Europeana și, de aceea, avem nevoie de o strategie pan-europeana pentru sprijinirea…

- Intrebat de HotNews, intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, despre pozitia ingrijorarile Departamentului de Stat al SUA privind procesul de modificare a legilor justitiei din Romania, Muresan si-a exprimat sustinerea pentru pozitia diplomatiei americane. "Pozitia Departamentului de Stat…

- Confruntata in ultima vreme cu derivele de la regulile statului de drept din partea Ungariei si Poloniei, Uniunea Europeana a constat ca amenintarile cu activarea articolului 7 din Tratatul UE, cel care suspeda dreptul de vot al unui stat membru in cadrul Consiliului, nu au efecte. De aceea, Bruxelles-ul…

- Intrebat daca are incredere in OLAF, Mihai Tudose a replicat: ”Dumnezeule, asta chiar e o intrebare, nu? Da, eu am incredere in OLAF”. Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a dat publicitatii, in 13 noiembrie, un comunicat pe tema punerii sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA…

- Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, a anunțat, joi, ca funcționarii consiliilor județene și ai primariilor care implementeaza proiecte cu finanțare europeana vor beneficia de sporuri asigurate din bugetul Uniunii Europene. El a declarat, într-o conferința…

- Corespondenta din Estonia: Comisia Europeana cere autoritatilor romane mai multa predictibilitate si stabilitate pentru firmele mici si mijlicii (IMM) din Romania, potrivit Raportului Anual pentru IMM-urile Europene, prezentat, joi, la Tallinn, la evenimentul SME Assembly 2017. Raportul cu anexe prezinta…

- In septembrie 2017, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, atragea atentia ca Romania mai avea de indeplinit 5 conditionalitati ex-ante restante, pentru absorbsia fondurilor europee 2014-2020, in lipsa carora tara risca sa se aleaga cu suspendarea fondurilor europene. "Romania a…

- Comisia Europeana urmeaza sa-si elaboreze, in lunile urmatoare avizul final privind conditionalitatile ex-ante pe care Romania trebuie sa le indeplineasca, iar in functie de situatia acestora executivul comunitar va putea fie sa declare obligatiile tarii indeplinite, fie sa se intrepte spre suspendarea…

- "De cand cu acuzatiile cu Tel Drum, nu am comentat nimic la adresa lui Dragnea, considerand ca i se intampla ce merita. Dar constat o strategie prin care niste lichele securiste incearca sa ma amestece in dosarul Tel Drum, care a executat o lucrare de drumuri in Teleorman din fonduri europene gestionate…

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit estimarile pentru majoritatea zonelor din Europa, cu toate acestea, tarile ar trebui sa faca loc in bugetele lor pentru anumite manevre pentru a-si mentine economiile pe linia de plutire in vremuri mai grele, se arata in cel mai recent raport Perspective…

- Comisarul european Frans Timmermans sugereaza ca experți constituțional internaționali sa verifice proiectele romanești de modificare a legilor justiției, proiecte care au generat protestele anti-corupție la sfarșitul saptamanii trecute. In cadrul intalnirii pe care a avut-o marți, la Bruxelles, cu…

- Bratislava si Milano sunt orașele favorite sa gazduiasca Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) dupa Brexit, au precizat joi mai multi oficiali europeni citati de publicatia The Financial Times, preluata de Mediafax . Slovacia si Italia au prezentat ofertele cele mai bune pentru aceasta initiativa,…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale autoturismelor si autoutilitarelor noi cu 30% pana in 2030 si cu 15% pana in 2025, potrivit BBC News. Potrivit planului, autoturismele si autoutilitarele vor fi nevoite sa emita cu 15% mai putin dioxid de…

- Raportul intermediar referitor la MCV "va fi unul echilibrat si obiectiv" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat convingerea ca raportul intermediar referitor la Mecanismul de Cooperare si Verificare în domeniul justitiei din România,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a prezentat prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans ceea ce Ministerul Justitiei sustine ca este “stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei “. “Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire…

- Comisia Europeana are noi informații care indica faptul ca defrișarile in padurea Bialowieza (estul Poloniei) continua, in pofida deciziei din 27 iulie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), a declarat luni, la Bruxelles, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, relateaza…

- Bruxelles-ul recunoaște ca a greșit evaluarea candidaturii Romaniei la EMA, insa raul e deja facut.Ce s-a intamplat? In 30 septembrie Comisia Europeana. publica evaluarea oficiala a candidaturilor, din care reiese ca Romania are una dintre cele mai bune dosare. Aceasta in condițiile…

- RomaniaTV.net transmite live declaratia presedintelui. Am rugat guvernul sa termine aceasta topaiala fiscal-bugetara, dar nu s-atinut cont. Romania este in crestere econimica, ceea ce este o veste buna, dar are si vulnerabilitati. Cresterea se bazeaza pe consum, deci nu e sustenabila.…

- Senatorul Titus Corlatean,fost ministru al Justiției, a declarat, miercuri, in cadrul audierii din comisia de ancheta privind arhiva SIPA ca ambasadorii Olandei și SUA la București, din 2012 au facut presiuni asupra sa pentru a o numi pe Laura Codruta Kovesi „intr-o functie de varf”, sustinand insa…

- Expertii de la Bruxelles vorbesc despre masuri bugetare care arunca in haos economia. Primul semn este deficitul record. Oficialii spun ca statul roman are cheltuieli mult prea mari. Iar analistii avertizeaza ca Guvernul nu va avea suficienti bani pentru a-si indeplini promisiunile.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Romania are o sansa in Uniunea Europeana de care trebuie sa profite in fiecare an, aratand ca o absorbtie mai buna si eficienta in gestionarea fondurilor europene ar putea oferi sprijinul pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare in sectoare cruciale.Citeste…

- Comisarul european pentru buget și resurse umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, ca UE dorește simplificarea procedurilor de alocare a fondurilor europene, menționand ca Romania a evoluat foarte mult in ceea ce privește dezvoltarea administrațiilor locale și exista potențial sa absoarba acești…