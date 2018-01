Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, operațiune numita „Ramura de maslin”. Este a doua incursiune majora a Turciei in Siria, in regiunea de langa frontiera sa, controlata de SDF, Forțele…

- 15 refugiati sirieni, printre care si copii, au fost gasiti înghetati în timp ce încercau sa treaca printr-un lant muntos care serveste drept granita cu Liban, relateaza BBC. 13 cadavre au fost descoperite vineri si înca doua sâmbata, dupa ce zona…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput "de facto" prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au primit sute…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au…

- Razboil din Siria a intrat intr-o noua faza dupa ce SUA au anunta ca vor crea o forta o forta militara de granita, de circa 30 de mii de oameni, facand parte din militiile care lupta impotriva regimului Assad si a organizatiei teroriste a Statului Islamic si dominata de militii kurde. Rusia,Turcia si…

- Presedintele tuc Recep Tayyip Erdogan a amenintat luni ca „va ucide din fasa“ forta kurda „terorista“ pe care Statele Unite intentioneaza sa o infiinteze in Siria si sa o plaseze intr-o zona de la granita cu Turcia, relateaza AFP.

- Acest proiect, anuntat prima data in 2011, este de departe cel mai complex proiect avut in vedere pentru orasul Istanbul. Autoritatile sustin ca acest canal navigabil va reduce presiunile asupra stramtorii Bosfor care imparte in doua Istanbulul si este una din cele mai aglomerate linii de navigatie…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a atras atentia duminica asupra faptului ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL/Daesh) nu s-a incheiat si a subliniat necesitatea de a nu subestima capacitatile acestei grupari. Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii…

- Forțele guvernamentale siriene au ucis cel puțin 85 de civili in atacuri aeriene asupra enclavei Ghouta, ultima reduta a rebelilor. Turcia le-a cerut Rusiei și Iranului sa faca presiuni asupra regimului Assad, pentru a pune capat ofensivei impotriva opoziției.

- Israelul ar trebui sa inceteze sa trimita inapoi in Africa in mod fortat zeci de mii de migranti, a indicat marti Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), sugerand ca unii ar putea fi relocati in Europa sau in alte tari, relateaza agentia Reuters. Israelul a anuntat miercurea trecuta ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA,

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau si nici el nu-i considera pe musulmanii care sosesc în Europa drept refugiati musulmani, ci o "forta invadatoare musulmana", migranti economici în cautarea unei vieti mai bune, într-un interviu publicat luni…

- Ioan Botezatorul s-a nascut in satul Ein-Kerem (langa Ierusalim); este fiul Elisabetei (verisoara Mariei, mama lui Isus) si al rabinului rural Zaharia. A venit pe lume cu circa 6 luni inaintea lui Isus. Nu au copilarit impreuna, dar (dupa parerea unor autori) s-ar fi cunoscut in tinerete, petrecand…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Cel puțin 81 de reporteri uciși in 2017 in timp ce-și faceau meseria iar violența și harțuirea impotriva jurnaliștilor este din ce in ce mai grava, anunța cea mai mare organizație a jurnaliștilor din lume, scrie ABC News. In raportul anual „Kill Report”, Federația Internaționala a Jurnaliștilor arata…

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care potrivit estimarilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupari in Occident, in contextul in care Turcia este stat membru al Aliantei Nord-Atlantice. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat in infrastructura militara NATO.…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Un grup de 162 de persoane "vulnerabile" care se aflau intr-o tabara de refugiati din Libia au sosit vineri la bordul unui avion militar in Italia, o premiera pentru aceasta tara, au anuntat Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNCHR) si guvernul italian, relateaza AFP. …

- Barbatul care a intrat cu mașina în trecatori la Melbourne, în Australia a ranit în total 19 persoane, însa autoritațile nu trateaza acest caz ca pe un atac terorist. Atacatorul în vârsta de 32 de ani este un australian de origine afgana, care are un trecut…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg.…

- Ziua Internationala a Migrantilor este marcata anual la 18 decembrie, potrivit http://www.un.org, preluat de Agerpres. Aceasta zi a fost instituita de Adunarea Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia 55/93 din 4 decembrie 2000, la recomandarea Consiliului Economic si Social prin decizia 2000/288…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Ministrii de externe ale tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, noteaza The Guardian. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul…

- Valul de ninsori si de frig afecteaza tarile din vestul Europei, drumuri fiind blocate in Marea Britanie, zboruri anulate, iar mai multe competitii sportive amanate. Evident, frontul atmosferic avanseaza inspre inima continentului, facandu-si loc si spre noi. In Anglia, ninsorile si zapada de 20 de…

- Ornitologii au descoperit o noua specie de pasare in Romania. Anunțul a fost facut de Societatea Ornitologica Romana. Este vorba despre pietrarul de deșert, o specie indigena Orientului Mijlociu și Africii. Societatea Ornitologica Romana a anunțat ca doi ornitologi au fotografiat și identificat, in…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca nu susține decizia 'unilaterala' a președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a lansat un apel la calm in regiunea Orientului Mijlociu. ''Aceasta este o decizie regretabila pe care Franța nu o aproba…

- Guterres a amintit ca el s-a pronunțat intotdeauna 'contra oricarei masuri unilaterale' in cazul statutului Ierusalimului, potrivit Agerpres. ''Nu exista alternativa la soluția (coexistenței, n.r.) a doua state cu Ierusalimul drept capitala a Israelului și a Palestinei'', a adaugat secretarul…

- Scoala Gimnaziala Milcovul a incheiat proiectul european eTwinning „Schimb de urari“ (Echange de voeux), ca partenera alaturi de alte scoli europene din Italia, Spania, Grecia si Turcia. Proiectul s-a adresat elevilor cu varsta intre 7 si 12 ani si a urmarit: dezvoltarea competentei de comunicare…

- Titluri de datorie cu venit fix de 1.000 miliarde de dolari vor ajunge la maturitate in Europa, Orientul Mijlociu si Africa anul viitor, punand in dificultate investitorii aflati in cautare de randamente, releva un nou raport citat de Financial Times. Obligatiunile au fost emise de companii…

- Franta doreste ca sediul Parlamentului European sa ramana la Strasbourg, a declarat duminica ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, la postul France 3, informeaza AFP."Spunem prea adesea ca Europa se reduce la bula din Bruxelles. Trebuie ca Europa sa fie mai aproape de…

- Cel puțin zece refugiați sirieni au murit duminica și șapte au fost raniți intr-un accident rutier in timp ce incercau sa se sustraga unui control al poliției in sudul Turciei, a informat ziarul Hurriyet, citat de EFE. Accidentul s-a produs la 12:45 GMT pe o șosea din provincia Hatay,…

- Cel putin zece refugiati sirieni au murit duminica si sapte au fost raniti intr-un accident rutier in timp ce incercau sa se sustraga unui control al politiei in sudul Turciei, a informat ziarul Hurriyet, citat de EFE.Accidentul s-a produs la 12:45 GMT pe o sosea din provincia Hatay, la doar…

- Animalele vii care iau calea strainatații sunt chinuite și ținute in condiții greu de imaginat in camioane și pe vapor. Foarte multe se imbolnavesc sau mor pana sa ajunga la destinație. Ce ați face intr-o zi caniculara in care temperatura ajunge la 43 de grade Celsius? Doi litri de apa, dușuri reci,…

- In ultimele luni, tensiunile dintre Ryiad si Teheran s-au intensificat, cele doua puteri din Orientul Mijlociu ocupand pozitii divergente in razboaiele din Siria si Yemen, dar si in ceea ce priveste criza din Liban. ”Arabia Saudita nu va sta cu mainile incrucisate in fata agresiunilor Iranului…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat joi Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite sa prelungeasca mandatul anchetatorilor asupra utilizarii armelor chimice in Siria, pentru a impiedica regimul presedintelui Bashar Al-Assad sa comita noi crime, transmite AFP. "Trebuie ca intreg Consiliul…

- Siria a aderat oficial la Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, a anuntat marti ONU, SUA fiind singurele care resping aceasta intelegere gloabla, relateaza AFP. Siria "si-a depus (luni) instrumentele de aderare la Acordul de la Paris", a precizat secretariatul Conventiei-cadru a Natiunilor…

- Numarul turistilor a crescut cu 10% in 2017, destinatiile cele mai cautate fiind Tenerife si Sharm el Sheikh. Turoperatorul Cocktail Holidays, specializat in vacante de tip charter, circuite si turism individual, va lansa incepand cu anul viitor circuite in Statele Unite ale Americii,…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit estimarile pentru majoritatea zonelor din Europa, cu toate acestea, tarile ar trebui sa faca loc in bugetele lor pentru anumite manevre pentru a-si mentine economiile pe linia de plutire in vremuri mai grele, se arata in cel mai recent raport Perspective…

- Tarik Jadaoun, un islamist belgian considerat succesorul lui Abdelhamid Abaaoud, unul dintre liderii celulei teroriste care a comis atentatele din Franta in noiembrie 2015, a explicat in cursul interogatoriilor desfasurate in Irak cum a ajuns in Siria, unde a devenit membru al retelei teroriste sunnite…

- Producatorul de anvelope premium Nokian Tyres a obținut o noua serie de evaluari excepționale anul acesta in testele independente dedicate anvelopelor de iarna, organizate de cluburile de automobile europene și publicațiile de specialitate. Grație inovației sale continue, standardului de calitate premium…

- Procurorii federali belgieni au confirmat primirea unui mandat european de arestare pentru Carles Puigdemont, iar politicianul catalan ar putea fi audiat in urmatoarele zile. "Pot confirma ca am primit intr-adevar mandatul de arestare pentru Puigdemont. Il vom studia si il vom trimite unui…

- "Cand am avut ocazia sa fiu consilierul primului ministru timp de zece zile, o performanta greu de egalat, am avut o idee vizavi de fondurile europene pe care am sustinut-o, si anume ca Romania poate aduce in maximum trei ani de zile cele 23 de miliarde de euro alocate de la Comisia Europeana. Cum…

- Azerbaidjan, Georgia si Turcia au inaugurat o noua linie feroviara care uneste cele trei state, reduce durata transportului de marfuri si de pasageri intre China si Europa, si ocoleste Rusia. Lunga de 826 km, calea ferata incepe in capitala azera Baku, trece prin capitala georgiana Tbilisi si ajunge…

- ”Nu putem sa avansam o data exacta, insa Croatia trebuie sa adere la zona euro dupa cel de-al doilea mandate al Guvernului, adica in sapte sau opt ani”, a declarat Plenkovic. Prim-ministrul croat a precizat ca Guvernul de la Zagreb intentioneaza sa intre in Mecanismul european al ratelor…