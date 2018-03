Stiri pe aceeasi tema

- In fața perspectivei de a pierde mandatul de premier, dupa incheierea primei faze a negocierilor de ieșire a Marii Britanii din UE, și a concluziilor și a compromisurilor facute, premierul Thereza May a ieșit public pentru a dezamorsa bombele starnite de proiectul european de viziune ce va sta la baza…

- Cine nu si-o aminteste pe Analia Selis, cantareata care facea furori in urma cu cativa ani? Nu si-a schimbat meseria, dar a ales sa se dedice mai multe familiei pentru ca a devenit mama de doua ori, iar micutii ai nevoie de ea tot timpul.

- In cel mai mare caz de arbitraj global desfașurat la Stockholm, la Curtea de Arbitraj, la 22 decembrie (furnizari de gaz) și 28 februarie(transit de gaz), intre Rusia și Ucraina, Naftogaz Ucraina a caștigat in fața gigantului Gazprom fara drept de apel.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare.Putin a facut comentariile in timpul unui…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Romanița Iovan a fost insarcinata cu iubitul ei, dar a pierdut copilul. Aceasta a vorbit pentru prima oara, intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre cel mai delicat moment din viața acesteia. Designer-ul nu s-a casatorit cu Iulian Gogan, așa cum s-a spus, deși traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Nu credea ca se mai putea intampla ceva, cand, intr-o zi, in timp ce calca și asculta radio, a auzit o voce frumoasa, care spunea ceva ciudat, scrie antena3.ro. Era o emisiune pentru persoane cu handicap, iar Alexandru, caci așa se numea tanarul cu voce frumoasa, iși pierduse orice dorința…

- Cinismul anima relațiile internaționale și tot mai mult realismul dur și pur instalat in formele de operațiuni lansate pe dimensiunea militara face ca viața oamenilor sa nu mai conteze, daca a contat vreodata.

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni în urmatoarele saptamâni, relateaza AFP. „Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile împotriva…

- Duel dificil la finalul acestei saptamani pentru Handbal Club Zalau, echipa condusa de Gheorghe Tadici urmand sa evolueze pe terenul formatiei Corona Brasov, grupare aflata pe locul opt in Liga Nationala. Brasovencele nu trec printr-o perioada foarte buna, inregistrand sapte victorii si zece infrangeri…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza joi AFP. Congresul american s-a pronuntat deja pentru sanctiuni impotriva Rusiei,…

- Congresul american s-a pronuntat deja pentru sanctiuni impotriva Rusiei, acuzata de americani de amestec in alegerile prezidentiale din 2016. Insa la 30 ianuarie, Trezoreria americana s-a rezumat la publicarea unei liste cu 200 de responsabili rusi, fara a anunta masuri punitive imediate. Exprimandu-se…

- Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandr Vucici, in urma unei intalniri la Belgrad cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul…

- Faptul ca Rusia duce un razboi informațional la adresa lumii e un lucru arhicunoscut. Ca il poarta și prin intermediul unor componente mass media ale Vestului, și cu instrumentar plasat in spații occidentale și citate ulterior ca „autentice”, e iarași un fapt binecunoscut, de acoperire a unei minciuni,…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa celebrul proces numit Brexit, este privita strict ca o infrangere a statului care parasește Uniunea, ba mai mult, tipul de negociere actual in zodiac Barnier vizeaza o pedepsire a celui care pleaca, pentru ca Brexitul sa coste, sa doara și sa nu creeze…

- O discuție telefonica și o viitoare vizita oficiala a președintelui Franței, Emmanuel Macron, la Moscova, la 24- 26 mai, arata continuarea campaniei de preluare a dominației politicii europene externe, de securitate și aparare de catre președintele francez, in contextul absenței prelungite a doamnei…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Israelul și-a aparat intotdeauna interesele in cadrul conflictului din Siria. Discret și chirurgical, Armata israeliana a intervenit cu rachete lansate terestru și din avioane pentru a distruge punctele unde aveau loc tranzacțiile cu armament intre Iran și Hezbollah pe teritoriul sirian, vizate fiind…

- Casey Fischer, o tanara mama și inca studenta, iși lua micul dejun la Dunkin’ Donuts, cand in local a intrat un cerșetor. Pentru ca i s-a facut mila de el, femeia s-a hotarat sa ii cumpere barbatului micul dejun și l-a poftit la masa alaturi de ea. Recunoscator, barbatul s-a așezat la masa și a inceput…

- Brexitul a pus Marea Britanie in postura de a recupera relațiile pierdute cu statele in structurile comunitare, in intalnirile din Consiliile UE și Consiliul European. Aceste reuniuni permit ca toți liderii europeni omologi sa fie laolalta in asemenea reuniuni regulate, in marja carora mai pot fi stabilite…

- Au trecut mai bine de zece ani de cand a decis sa renunțe la carne, iar acest lucru i-a adus numai beneficii. Petru Paun, actorul care poate fi urmarit de telespectatorii Antenei 1 in cadrul serialului „Fructul oprit”, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, este adeptul unei vieți sanatoase, propunandu-și…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana determina schimbari majore și in politica de putere in interiorul Uniunii Europene, fața de cea care a fost gandita la vremea conceperii sistemului de vot și a proporțiilor in modul de luare a deciziei.

- De cand a ramas insarcinata, Laura Cosoi este mai fericita ca niciodata. Chiar daca nu-i plac parintii, vedeta are tot dragul pentru copii. Viitoarea mamica urmeaza sa aduca pe lume o fetita la sfarsitul lunii mai. Deși toata lumea ii spune sa stea mai linistita pentru ca trebuie sa aiba grija de sarcina,…

- Miracolele sunt rare, iar atunci cand te afli intr-o situatie in care gasesti 20 de milioane de dolari, nu stii cum sa reactionezi. Dar, imagineaza-ti cum este atunci cand dai peste o suma de 500,000 de ori mai valoaroasa ca acest numar.

- Tili Niculaie a dezvaluit cum a fost nevoita sa-si adapteze stilul de viata in functie de problemele de sanatate. Actrita a marturisit ca acestea si-au pus amprenta chiar si asupra modului in care se imbraca.

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- In Republica Moldova incepe o lupta la propriu impotriva conducatorilor auto care urca in stare de ebrietate la volanul masinilor. Un prim pas a fost facut astazi in cadrul unei sedinte la care s-au intrunit experti de la Ministerul Justiției și de la Inspectoratul Național de Probațiune.

- Prima impresie poate fi greu de schimbat, insa un grup de patru adolescente au facut tot ce le-a stat in putința in aceasta privința. Pentru a sarbatori intoarcerea acasa, fetele, toate in varsta de 13 ani, au mers impreuna la un restaurant, unde au fost tratate foarte bine de ospatarul care le-a servit.…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, cu 280 de voturi fața de cele 226 necesare, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas, propus de catre Președinție, care marcheaza juridic statutul forțelor ruse din regiunile din Estul Ucrainei drept ocupație și Rusia drept agresor…

- Intamplare ca in filme! Indragita artista Steliana Sima a dezvaluit detalii socante despre un episod care i-a schimbat viata. I s-a spus ca trebuie sa fie operata si sa urmeze tratamentul specific, iar cand credea ca nu mai are nicio scapare, a aflat ca, de fapt, medicul se inselase in privinta diagnosticului.

- Fostul sef SPP, Dumitru Iliescu, ii cere prim-adj. SRI Razvan Ionescu sa spuna daca sunt reale informatiile pe care le are, potrivit carora a avut o intalnire cu F.Coldea, acesta cerand producerea de probe impotriva sa. Solicitarea ar fi venit de la Kovesi, in timp ce Hellvig nu stia de intalnire.

- Emil, un barbat de 67 de ani din Bellville, Texas, a cumparat o comoda veche de 125 de ani, de la cineva care isi facea curatenie in garaj. A platit 100 de dolari pe articolul de mobila, intrucit era din lemn masiv, iar clientul a considerat ca "marfa" merita aceasta suma. A ridicat comoda impreuna…

- Monica Gabor iși aniverseaza fiica, Irina, care implinește 11 ani. Vedeta a transmis una dintre cele mai emoționante declarații pentru moștenitoarea sa. Monica Gabor s-a bucurat de prezența fiice sale și a lui Irinel Columbeanu in America. Irina Columbeanu și-a petrecut sarbatorile de iarna in compania…

- Interesul Rusiei de a-si extinde colaborarea cu tarile din spatiul post-sovietic este determinat de interese pe termen lung. Politica Occidentului, care incearca sa izoleze Rusia, creand in jurul frontierelor acesteia un cordon "sanitar", este cea care face ca Moscova sa continue sa promoveze politica…

- Organizația de tineret a PSD intervine in criza din partid și din Guvern. Președintele TSD, Gabriel Petrea, ministrul Consultarii Publice și Dialogului Social, scrie o ampla scrisoare pentru colegii de partid. In document, Petrea susține nevoia de democrație in partid, afirma ca nu trebuie schimbat…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a declarat, joi, ca Moscova are dreptul de a reactiona la promulgarea legii antipropaganda din Republica Moldova, argumentând ca pachetul legislativ discrimineaza presa rusa, relateaza

- Cercetatorii au anuntat marti ca au creat o pilula pentru tratamentul împotriva HIV care se administreaza o singura data pe saptamâna, spre deosebire de tratamentele existente care necesita administrare zilnica, informeaza AFP. Testata pâna acum pe porci, micul dispozitiv a fost conceput…

- La inceputul saptamanii, președintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, intr-o vizita de relansare a relațiilor dupa schimburi de declarații nu tocmai magulitoare intre Paris și Ankara.

- Romania trebuie sa-și bazeze strategiile de politica externa pe continuitate și respectarea angajamentelor, sa evite pescuirea in ape tulburi a unor pseudo-oportunitați, cu riscul de a pierde și ceea ce avem azi. Oricum, va fi foarte dificil.

- Dupa 3 ani de dezbatere și la 5 ani de la anexarea Crimeii de catre Rusia și de la declanșarea agresiunii ruse din Estul Ucrainei, Statele Unite au decis sa accepte livrarea de arme letale defensive catre Ucraina.

- George Florescu a devenit vegan. O carte i-a schimbat viața. Mijlocașul joaca la Universitatea Cluj, in Liga a 3-a. ”Este un regim vegan, nu e o dieta, e un stil de viata. Am inceput de un an si jumatate. Jucam in Cipru si i-am avut oaspeti pe nasii celui de-al treilea copil, iar nasul nostru este foarte…

- Am facut analiza Strategiei Naționale de Securitate a SUA lansata luni noapte de catre Președintele Donald Trump. Avem de-a face cu un document profund politic, puternic conceptual și coerent ideologic, de o claritate și o forța greu egalate de documentele predecesorilor sai.

- In ciuda avertismentelor succesive ale UE, inclusiv cu amenințarea directa a perspectivei de activare a articolului 7, care ridica dreptul de vot in Consiliul European statului care nu respecta angajamentele originare ale UE, principiile și valorile democratice, respectiv criteriile de la Conpenhaga…

- M-am uitat, ca in fiecare an, la conferința de presa maraton ținuta la Kremlin de catre Vladimir Putin, președintele Rusiei. A 13- a. Anul acesta, dupa 3 ore, am incetat sa mai privesc. Deja era o culegere de repetiții și nimicuri de promovare individuala, care nu mai comunicau nimic nou.

- Madison De La Garza, puștoaica bucalata din serialul ”Neveste Disperate”, cea care dadea viața personajului Juanita Solis, fiica Evei Longoria, nu mai arata deloc cum o știai. Ca și in serial, și in viața reala adolescenta a suferit din cauza kilogramelor in plus. A reușit sa scape de ele prin gimnastica…

- Polițistul Marian Godina nu mai lucreaza la Serviciul Rutier Brașov și a fost transferat, la cererea lui, la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS).Transferul lui Godina a fost confirmat pentru Digi 24 și a avut loc de la 1 octombrie. Godina a aparut purtand uniforma cu insemnele SAS, miercuri seara, la…