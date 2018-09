Stiri pe aceeasi tema

- Dalai Lama a declarat miercuri, la Malmo (sudul Suediei), ca 'Europa apartine europenilor' si ca in cele din urma este de dorit ca refugiatii sa revina in tarile de origine pentru a le 'reconstrui', transmite AFP. In cadrul unei conferinte organizate in al treilea mare oras suedez, care adaposteste…

- Un misterios grup rebel care ar fi compus din civili si militari a revendicat atentatul care l-ar fi vizat sambata pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, potrivit unui comunicat difuzat pe retelele sociale, relateaza AFP.

- Guvernul austriac a indicat marti ca militari din cadrul fortelor armate din tarile membre ale Uniunii Europene ar putea fi desfasurati la frontierele externe ale UE pentru a veni in sprijinul efectivelor insuficiente ale agentiei pentru protectia granitelor blocului comunitar, Frontex, relateaza…

- Guvernul austriac a indicat marti ca militarii din cadrul fortelor armate din tarile membre ale Uniunii Europene ar putea fi desfasurati la frontierele externe ale UE pentru a veni in sprijinul efectivelor insuficiente ale agentiei pentru protectia granitelor blocului comunitar,

- Guvernul austriac a indicat marti ca militari din cadrul fortelor armate din tarile membre ale Uniunii Europene ar putea fi desfasurati la frontierele externe ale UE pentru a veni in sprijinul efectivelor insuficiente ale agentiei pentru protectia granitelor blocului comunitar, Frontex, relateaza DPA.…

- Romania nu figureaza pe lista de distributie a porumbului congelat contaminat cu Listeria Monocytogenes, produs in Ungaria, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Institutia a primit aceste informatii prin Punctul National de Contact al Sistemului…

- Agenția Europeana de Mediu (European Environment Agency - EEA) a publicat recent raportul „State of Water” („Starea apelor”) in care estimeaza ca numai 40% dintre apele de suprafața europene sunt in prezent sanatoase[1]. Acest lucru arata ca statele membre nu și-au luat in serios angajamentul legal…

- Casa Regala Britanica a luat masuri de securitate fara precedent dupa ce Prințul George a devenit ținta ISIS.Acesta este pazit la fiecare pas de catre cei angajați de cea mai iubita familie in Anglia. Tot ce iși dorește un parinte este ca pruncul lui sa fie in siguranța, cu atat mai mult cu cat e vorba…