- Autoritatile din statul american Florida au votat o lege care impune restrictii la vanzarea armelor de foc si ofera dreptul cadrelor didactice si personalului auxiliar din scoli sa poarte arme.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala. Actul…

- America mai face un pas catre inarmarea profesorilor sugerata de Donald Trump, odata cu adoptarea de catre statul Florida a unei legi care restrange accesul la arme de foc pana la 21 de ani, stipuland insa posibilitatea inarmarii unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant.…

- Congresul din Florida a adoptat o lege care restrange accesul la arme de foc si deschide calea inarmarii anumitor profesori si unor membri ai personalului scolar, in urma sangerosului atac armat de la Parkland, scrie AFP, conform news.ro.Unii dintre supravietuitori si parinti ai victimelor…

- Deputatii din statul Florida au aprobat, miercuri, o noua lege privind controlul armelor, care implica impunerea unei perioade de trei zile de asteptare pentru achizitionarea unei arme de foc si inarmarea unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant, relateaza agentia Reuters.

- Un proiect de act normative trimis spre adoptare la Camera Deputatilor arata ca militarii si politistii ar putea beneficia de un ajutor financiar din partea statului pentru a achita o parte din ratele pentru locuintele luate prin credit imobiliar. La articolul 1 al proiectului de lege se prevede ca…

- Noile prevederi ridica varsta minima pentru achizitia de arme de foc de la 18 la 21 de ani, introduc o perioada de trei zile de "asteptare" pentru cumparatori si scot in afara legii dispozitivele care permit accelerarea tirului la armele semiautomate. Proiectul legislativ a fost adoptat de Senatul…

- Senatul din Florida a adoptat luni noi masuri vizand controlul armelor, in urma tragediei de la 14 februarie, cand un fost elev a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din acest stat din sud-estul SUA, transmite marti dpa. Noile prevederi ridica varsta minima pentru achizitia de arme de foc de la…

- Donald trump a declarat ca il admira pe omologul sau chinez Xi Jinping, care și-a prelungit mandatul de președinte pe viața și susține ca ar trebui și Statele Unite sa incerce așa ceva, scrie CNN. Dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie , permițandu-i…

- Peste 57.000 de arme de foc au fost recuperate in Australia, inclusiv arme automate si semiautomate, in cadrul unei amnistii ce le-a permis detinatorilor de arme sa le predea fara temeri, au anuntat joi autoritatile, citate de AFP, informeaza AGERPRES . Guvernul si-a exprimat satisfactia in legatura…

- In aceste conditii, „existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Tragand invataminte din drama soldata cu 69 de morti pe insula Utoya in 2011, guvernul de dreapta de la Oslo, minoritar in parlament, a prezentat anul trecut un proiect de interzicere a acestor arme care se incarca automat. "Astazi (marti) s-a dovedit ca o majoritate parlamentara sustine…

- Guvernatorul republican al Floridei s-a pronuntat vineri pentru prezenta obligatorie a unui agent al fortelor de ordine in fiecare scoala publica din acest stat american, pledand de asemenea pentru cresterea varstei legale in vederea cumpararii unei arme la 21 de ani, relateaza AFP. In planul…

- „Nu am vazut raportul, nu a vazut nimeni raportul pe care s-a bazat domnul ministru. Insa prestatia pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut", a spus președintele Romaniei. Șeful statului a subliniat ca nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea procurorului-sef al DNA. „Ce…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca inarmarea unor profesori ar putea contribui la prevenirea masacrelor din scoli si a promis ca administratia sa va modifica legislatia pentru inasprirea regulilor privind achizitionarea unei arme, relateaza site-ul agentiei Reuters. In urma cu…

- Vedeta de televiziune Oprah Winfrey a promis ca va egala donatia de o jumatate de milion de dolari a sotilor George si Amal Clooney pentru a ajuta la organizarea unei manifestatii in favoarea controlului armelor de foc anuntata pentru 24 martie la Washington, dupa atacul armat dintr-un liceu din Florida…

- 'Am semnat o directiva cerand Departamentului Justitiei sa propuna reglementari cu scopul de a interzice toate mecanismele care transforma arme legale in pusti automate', a declarat Donald Trump, in contextul in care un atac armat la un liceu din Florida a relansat dezbaterea recurenta despre armele…

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din…

- Consiliul Judetean Vrancea a devenit proprietar al Casei Apostoleanu, o cladire cu o importanta istorica deosebita, si a terenului pe care este construit imobilul, dupa ce a cumparat dreptul de proprietate pentru suprafata de 4.000 de metri patrati.

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times, conform Agerpres.Cruz (19…

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Dezastru total la resursele minerale ale statului! Un control al Corpului de Control al Primului Ministru la Agenția pentru Resurse Minerale s-a finalizat cu sesizarea Parchetului Curții de Apel, precum și a altor instituții de control ale statului dupa neregulile majore gasite de inspectorii guvernamentali…

- Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in confruntarile ce au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute intre armata si mineri clandestini in sudul Venezuelei, intr-o regiune izolata, bogata in zacaminte de aur si diamante, cunoscuta pentru violente si rivalitati intre bande, potrivit unui parlamentar…

- In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica. In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Presedintele Andrzej…

- Noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, a semnat, marti, un ordin care prevede includerea in planurile de invatamant, pentru toate programele de studii universitare din institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, a cursurilor de etica si integritate academica.

- Astazi, 30 ianuarie, intre Republica Moldova și Republica Croația a fost semnat protocolul adițional de modificare a Acordului moldo-croat privind promovarea și protejarea reciproca a investițiilor, noteaza NOI.md. Protocolul a fost semnat de catre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- "'Fa ca legea sa inlocuiasca arbitrarul, fa ca legea sa fie tare'. Așa il indemna Mihai Kogalniceanu pe domnitorul Al. I. Cuza. Este un indemn care și-a pastrat vie semnificația. Astazi, cand destinul nostru european se fundamenteaza pe domnia statului de drept și pe egalitatea in fața legii, progresul…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila a spus:…

- Guvernul pregateste un nou ajutor social pentru persoanele defavorizate. Mai multi politicieni au depus un act normativ care prevede ca pensionarii si famiile cu copii ce au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. Legea mai prevede ca acest…

- Detinutii vor fi despagubiti financiar daca au fost tinuti in mizerie.Posibilitatea adoptarii acestei masuri este prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024. Oficialii ministerului si-au propus ca termen pentru realizarea acestei masuri primul semestru al acestui an. ”Ministerul Justitiei intreprinde…

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat Legea muzeelor. Anunțul a fost facut de catre consilierul prezidential in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, pe o retea de socializare. Acest important act dezvolta cadrul legal in domeniul muzeal și vine sa soluționeze…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, relateaza Agerpres. Articolul 34…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost îngrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat în calitate de prima camera sesizata. Art. 34 al Legii 46/2003…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Aproape două treimi din veniturile la bugetul federal…

- Proiectul legislativ fusese adoptat de guvern inca din luna septembrie a anului trecut și mai avea nevoie doar de aprobarea președintelul Iohannis, pentru a fi transpus in practica. Ultimul pas din punct de vedere legislativ, in ceea ce privește transferul Institutului Cantacuzino de la Ministerul…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, transmis luni Agerpres, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

- Turcia si Rusia au semnat un acord asupra furnizarii de sisteme de rachete rusesti sol-aer S-400 catre Ankara, au anuntat vineri CNN Turk si alte media. Cele doua tari au lucrat mai mult de un an la aceasta tranzactie, informeaza Reuters, potrivit agerpres. Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ…

- Trump a semnat in Biroul Oval legea de reforma a sistemului fiscal, cea mai mare victorie legislativa de cand este presedinte. In plus, Trump a semnat un text care garanteaza finantarea administratiei pana la 19 ianuarie, astfel evitandu-se o "paralizie" a serviciilor publice. Donald Trump a promulgat…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a unei legi de modificare a Legii Educatiei Nationale prin care invatamantul liceal agricol urmeaza sa fie finantat de la bugetul de stat, pe motiv ca se creeaza astfel o discriminare.

- Proiectul a fost depus la Senat si este cel la care a lucrat Ministerul Dezvoltarii Regionale, scrie News.ro. Codul administrativ urmeaza sa fie dezbatut in procedura de urgenta, iar marti au fost trimise solicitarile pentru punctul de vedere al Guvernului si avizul Consiliului Legislativ.…

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Un amendament la legea privind statutul magistratilor, care prevede ca presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura data numirea sefilor Parchetului General, DNA si DIICOT, a fost adoptat, luni, de comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor justitiei. Comisia speciala pentru…

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgența 50/2017, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale transmis AGERPRES. Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonanței de Urgența…

- Programul Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF) 2015-2023 va fi accelerat prin fonduri europene, iar de la 1 ianuarie 2018 Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) va funcționa, din nou, in regim de autofinanțare, a transmis instituția, pentru MEDIAFAX. „Ordonanța de…