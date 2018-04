Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Regiunii ruse Kemerovo, Aman Tuleev, a demisionat duminica, la o saptamana dupa incendiul devastator dintr-un centru comercial din orasul cu acelasi nume, transmit Reuters si AFP.Conform unui comunicat de presa al serviciilor sale, guvernatorul ''i-a inmanat scrisoarea de demisie…

- Autoritatile ruse au anuntat vineri alte doua arestari dupa incendiul devastator dintr-un mall in Siberia, in timp ce sunt dezvaluite in continuare noi incalcari ale normelor de securitate ce au contribuit la aceasta tragedie, relateaza AFP, Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Incendiul care…

- Yulia Bogdanova, directoarea firmei care deține centrul comercial din Kemerovo care a ars in incendiul de duminica trecuta, soldat cu 64 de morți, mulți dintre ei copii, a fost arestata, anunța Reuters.

- Politia din Rusia a arestat un director al firmei care detine centrul comercial din Kemerovo in care a avut loc incendiul soldat cu 64 de morti, scrie Reuters conform News.ro . Comitetul pentru Investigatii al Rusiei, institutia statului care se ocupa de crimele majore, sustine intr-un comunicat ca…

- Comisia de Investigatii din Rusia a dispus, vineri, retinerea Iuliei Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial "Zimniaia Visnia" din orasul siberian Kemerovo, unde 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu,

- Centrele socio-culturale si centrele de agrement din tara vor fi verificate in aceste zile de IGSU. Inspectiile au loc la solicitarea premierului Pavel Filip in contextul tragediei din Kemerovo.Salvatorii vor efectua un exercitiu de evacuare a persoanelor din interiorul cladirilor.

- Provocarea panicii și a ciocnirilor între oameni prin lansarea unor informații false în spațiul virtual, în special din afara țarii reprezinta niște acțiuni inacceptabile, a declarat președintele rus, Vladimir Putin.

- 'Din pacate vedem postari pe retele de socializare, inclusiv din strainatate, menite sa semene panica, sa raspandeasca suspiciuni, sa intoarca oamenii unii impotriva altora', a declarat Vladimir Putin in cadrul unei reuniuni consacrate tragediei.'Nu putem accepta astfel de lucruri sub nicio…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri 'incercarile de a semana panica' pe internet din strainatate, in timp ce Rusia se afla in doliu dupa un incendiu devastator izbucnit duminica intr-un mall din orasul Kemerovo (vestul Siberiei), relateaza AFP. 'Din pacate vedem…

- Mai mulți oficiali ruși și comentatori pro-Kremlin au acuzat opoziția țarii ca folosește in avantajul ei incendiul de la centrul comercial din Kemerovo, care a omorat zeci de oameni, cei mai mulți...

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ziua de miercuri, 28 martie, zi de doliu national dupa incendiul devastator de la centrul comercial din Kemerovo Siberia , soldat potrivit celui mai recent bilant cu 64 de morti, intre care 41 de copii, transmit Reuters si EFE.Vladimir Putin, care s a deplasat…

- "O crima in masa premeditata", astfel a catalogat incendiul devastator din Kemerovo unul dintre cei mai zeloși promotori ai Kremlinului, Vladimir Soloviov, vedeta postului TV Rossiya 1, scrie digi24.ro.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, in urma incendiului care a avut loc in centrul comercial „Zimniaia Vișnia”, din localitatea Kemerovo. Klaus Iohannis a exprimat condoleanțe si familiilor indoliate și poporului rus, ca urmare a tragicului…

- Mii de ruși furioși au protestat in orașul siberian Kemerovo cerand ca cei responsabili de moartea celor 64 de oameni, in timpul incendiului din mall, sa fie aspru pedepsiți. Locuitorii din Kemerovo sunt...

- Incendiul din centrul comercial "Zimniaia Vișnia” din Kemerovo ar fi fost provocat de un grup de adolescenti. Versiunea a fost inaintata de managerul mall-ului, Nadejda Sudenoc, in timpul unei sedinte de judecata.

- Miercuri este zi de doliu național in Rusia, in memoria incendiului care a devastat, duminica, un centru comercial din orașul siberian Kemerovo. 64 de persoane, majoritatea copii, au pierit in dezastru, potrivit bilanțului oficial. Ancheta a scos la iveala grave nereguli ...

- 41 de copii si-au pierdut viata in incendiul care a ucis cel putin 64 de persoane duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, in vestul Siberiei. Mulți dintre ei au apucat sa-și sune rudele din mijlocul flacarilor pentru ce...

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass. "In discursul din Camera Comunelor, premierul Theresa…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass.

- Vladimir Putin a vizitat memorialul inființat de locuitorii orașului Kemerovo, care se afla peste drum de mall-ul in care au murit cel puțin 64 de oameni din care mai mult de jumatate erau copii. Președintele...

- Tragedia din mall-ul din orașul Kemerovo, aflat in Rusia, este posibil sa fi fost provocat de un copil. Aceasta a fost prima ipoteza lansata chiar de viceguvernatorul regiunii siberiene. The New York Times scrie ca intr-o discuție cu rudele celor disparuți in urma incendiului, Vladimir Chernov, viceguvernator…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ziua de miercuri, 28 martie, zi de doliu national dupa incendiul devastator de la centrul comercial din Kemerovo (Siberia), soldat potrivit celui mai recent bilant cu 64 de morti, intre care 41 de copii, transmit Reuters si EFE. Vladimir Putin, care s-a deplasat…

- In incindiul devastator de duminica de la centrul comercial din orașul siberian au murit peste 64 de oameni, printre victime se aflau și copii.Internetul raspandește zvonuri ca in infernalul incendiu din Rusia au murit un numar infricoșator de oameni.

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Guvernatorul regiunii Kemerovo, Aman Tuleev, a cerut scuze de la președintelui Vladimir Putin pentru incendiul din centrul comercial, care ar fi ucis 64 de persoane. Declarația a fost facuta in cadrul unei ședințe care a avut loc astazi, in Kemerovo, transmite serviciul de presa al Kremlinului, citat…

- Numarul mortilor dupa incendiul izbucnit duminica la un mall din Kemerovo, oras din vestul Siberiei, a ajuns la cel putin 64, a anuntat, ieri, ministrul Situatiilor de Urgenta Vladimir Pucikov, in conditiile...

- Vladimir Putin, despre incendiul din mall-ul din Siberia: ”Neglijența criminala!”. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a deplasat marți la Kemerovo, oraș industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica intr-un mall din oraș a luat 64 de vieți, dintre care 48 de copii, denunțand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, marti, ca neglijenta criminala si nepasarea sunt cauzele incendiului produs intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, in urma caruia 64 de persoane au murit. Liderul de la Kremlin a vizitat locul tragediei si a depus un buchet de trandafiri…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, intre care numerosi copii, denuntand in acest context o "neglijenta criminala", relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a vizitat marti locul in care a avut loc incendiul dintr-un centru comercial din Siberia care s-a soldat cu cel putin 64 de morti. Putin a declarat ca ar fi vorba de o „neglijenta criminala”, scrie Reuters. Anchetatorii au precizat ca iesirile de urgenta din centrul comercial…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, intre care numerosi copii, denuntand in acest context o „neglijenta criminala".

- Proteste de amploare la Kemerovo, dupa incendiul devastator de duminica de la centrul comercial din orașul siberian in urma caruia au murit 64 de oameni, printre victime numarandu-se și copii, scrie digi24.ro.

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Kemerovo, orașul siberian care deplange victimele tragediei de duminica. Incendiul care a izbucnit intr-un mall a provocat moartea a cel puțin 64 de persoane, inclusiv un numar mare de copii.

- Președintele Rusiei, Vladimir Voronin a fost in orașul Kemerovo și a depus flori la locul tragediei, unde peste 64 de persoane au decedat in urma unui incendiu. Dupa aceasta, Putin a organizat o ședința in care s-a discutat despre cele intamplate.

- Cel putin 64 de corpuri au fost gasite dupa incendiul de duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, oras industrial in vestul Siberiei, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de agentiile de presa...

- Cincizeci și șase de persoane, dintre care 9 copii, au murit si alte zeci de persoane, printre care numeroși copii, sunt in continuare date disparute luni dupa incendiul care a devastat un centru comercial din Kemerovo, un oraș industrial din Siberia occidentala, scrie AFP.

- Cel putin 53 de persoane au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, informeaza agentia Tass.

- Peste 53 de persoane au murit untr-un incendiu care a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a declarat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, conform agentiei Tass. Incendiul a avut loc in centrul comercial Zimnyaya Vishnya. Se pare…

- Cel puțin 48 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in incendiul masiv care a cuprins centrul comercial Winter Cherry din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, spun oficialii ruși, potrivit www.rferl.org. “Mai multe persoane ...

- Cel putin 37 de persoane si-au pierdut viata duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, un oras industrial din Siberia de Vest, a transmis agentia publica rusa TASS, citand mai multi...

- Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si copii, sunt disparute in incendiul care a izbucnit duminica intr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Primele informatii indicau cel putin patru morti, trei fiind copii, si cateva zeci de raniti.

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik…

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

