- Yulia Bogdanova, directoarea firmei care deține centrul comercial din Kemerovo care a ars in incendiul de duminica trecuta, soldat cu 64 de morți, mulți dintre ei copii, a fost arestata, anunța Reuters.

- Comisia de Investigatii din Rusia a dispus, vineri, retinerea Iuliei Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial "Zimniaia Visnia" din orasul siberian Kemerovo, unde 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri ”tentative de a semana panica”, pe Internet, din strainatate, in timp ce tara sa se afla in doliu in urma unui incendiu sangeros intr-un centru comercial din Siberia, relateaza AFP. Marti, cateva mii de persoane au participat in Piața Pușkin din Moscova…

- Circa 20 de persoane au aprins lumanari, miercuri seara, in fata Ambasadei Rusiei, in memoria victimelor incendiului din Kemerovo (Siberia). "Am trecut prin aceleasi etape, si eu mi-am pierdut copilul in Colectiv si inteleg prea bine prin ce trec parintii copiilor din Rusia si am venit…

- Igor Vostrikov, un om de afaceri de succes, casatorit si cu trei copii, a declarat ca „nu mai are nimic de pierdut” si se va lupta pentru justitie, dupa ce si-a pierdut cinci rude in incendiul de la centrul comercial din Kemerovo, scrie RT conform News.ro . Vostrikov isi aduce aminte ca sotia sa, Elena,…

- Patruzeci și unu de copii au fost uciși in mall-ul din orașul rus Kemerovo, anunța agenția Interfax, care citeaza o lista cu victimele transmisa rudelor. Presa din Rusia publica poveștile infioratoare ale parinților copiilor care au ars de vii, in sali de cinema in care se pare ca ieșirile de urgența…

- Presedintele rus Vladimir Putin a vizitat marti locul in care a avut loc incendiul dintr-un centru comercial din Siberia care s-a soldat cu cel putin 64 de morti. Putin a declarat ca ar fi vorba de o „neglijenta criminala”, scrie Reuters. Anchetatorii au precizat ca iesirile de urgenta din centrul comercial…

- Un agent de securitate care a oprit alarmele de incendiu in timpul incendiului devastator de duminica intr-un centru comercial din Rusia, soldat cu cel putin 64 de morti, este considerat suspect intr-un caz penal, au anuntat luni anchetatorii federali, relateaza dpa.Pompierii s-au luptat mai…

