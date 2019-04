Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana l-a arestat duminica pe guvernatorul palestinian al Ierusalimului, Adnan Gheith, care ar fi incalcat un ordin dat anterior de autoritati, au anuntat politia si avocatul sau, potrivit France Presse.Gheit a fost arestat, iar apoi eliberat in mai multe randuri in ultimele luni…

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…

- Armata israeliana a arestat preventiv, miercuri, zeci de militanti islamisti palestinieni din Cisiordania suspectati de activitati teroriste, informeaza site-ul Ynetnews.com, potrivit mediafax.Armata israeliana a anuntat arestarea a 29 de palestinieni din Cisiordania acuzati de activitati…

- Trei palestinieni au intrat luni dimineata cu o masina in soldati israelieni care isi oprisera vehiculul pe marginea unei sosele in Cisiordania ocupata, a anuntat armata israeliana, transmite Reuters. Un ofiter israelian ranit in incident se afla in stare critica, a adaugat armata, care mai mentioneaza…

- Sase romani sunt judecati la Brugges pentru nu mai putin de 14 spargeri in magazine de electronice, de unde au furat zeci de telefoane mobile. Seful bandei, cel care risca 5 ani de inchisoare, a dat un motiv frapant pentru spargeri: albinele!

- Trupele israeliene au împușcat mortal un palestinian și au ranit un altul în Cisiordania, au anunțat luni oficialii medicali, în timp ce armata a transmis ca cei doi au efectuat un atac cu bomba, relateaza Reuters. Nu au existat victime în rândul militarilor în…

- Avocatul general de pe langa Curtea Suprema a Olandei a cerut vineri acestei instante sa anuleze decizia care acuza statul olandez de responsabilitate fata de decesul catorva sute de musulmani in timpul masacrului de la Srebrenica, din 1995, informeaza AFP si dpa, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Un palestinian a fost ucis luni seara de tiruri ale soldatilor israelieni la sud de Nablus, in Cisiordania, a anuntat ministerul palestinian al sanatatii, citat de AFP, potrivit Agerpres. Mai devreme, armata israeliana informase ca un palestinian a fost "neutralizat" dupa o tentativa de atac…