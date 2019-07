Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a Greciei va recomanda eliminarea, in cel mai scurt timp posibil, a tuturor restrictiilor asupra miscarilor de capital, a declarat vineri guvernatorul Bancii Greciei, Yannis Stournaras, informeaza Reuters. In luna iunie 2015, Grecia a introdus restrictii asupra miscarilor de…

- "Am spus-o foarte clar la intalnirea politica de la Neptun ca imi arat disponibilitatea de a participa la o competitie de acest tip daca partidul la nivel politic, la nivelul sau in cel mai inalt for, va decide acest lucru. A doua chestiune, de sanse. Eu cred ca un lider trebuie sa fie convins ca…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a scris, duminica, pe Facebook, ca se gandește serios sa candideze la alegerile prezidențiale.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in SUA pentru trafic de organe ”Ma gandesc foarte…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat ca si-a exprimat deschiderea de a participa la competitia din PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale. Iata ce a publicat Teodorovici, pe pagina de Facebook: „Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția…

- Peste 750.000 de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri in cadrul schemei de inregistrare a statutului pentru a ramane in Marea Britanie dupa ce aceasta tara paraseste blocul comunitar, a anuntat ministrul de Interne, Sajid Javid. Cei mai multi cetateni ai UE care s-au inregistrat…

- Alegerile legislative anticipate din Grecia, convocate de premierul Alexis Tsipras dupa infrangerea sa electorala de duminica, vor avea loc pe 7 iulie, a anuntat marti purtatorul de cuvant al guvernului, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro."Decizia prim-ministrului este de a organiza…

- Sri Lanka a anunțat luni ca unele rețele de social media și aplicații de mesagerie sunt blocate temporar, în urma unor atacuri care au avut ca ținta moschei și afaceri deținute de persoane musulmane, scrie Reuters. Câteva zeci de oameni au aruncat cu pietre în lacașuri de cult…

- Presedintele Donald Trump, trei dintre copiii sai si compania imobiliara pe care o detine au dat in judecata bancile Deutsche Bank si Capital One pentru a incerca sa blocheze trimiterea de documente referitoare la afacerile sale catre Congres. Cele doua banci au fost citate de o comisie a…