- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, au declarat surse oficiale.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, in data de 19 martie, ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, din care vor face parte reprezentanti ai Academiei Romane, Presedintiei, Guvernului, BNR, societatii civile si ai altor…

- „Comisia pentru pregatirea Romaniei pentru trecerea la moneda unica. Am vazut proiectul de ordonanța și l-am și semnat. Am ințeles doua lucruri esențiale. Aceasta comisie suspenda activitatea altui comitet, nu e vorba doar de comitetul nostru. Acolo s-a discutat și despre detalii, cum se face alimentarea…

- Comisia care se ocupa de trecerea la moneda euro are scopul de a pregati procesul si de a obtine consensul populatiei, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a României, Mugur Isarescu, la sedinta organizata de Comisia economica, industrii si servicii a

- Pentru trecerea la euro avem nevoie de cel puțin 20 de modificari legislative ale BNR, in sensul intaririi independenței bancii centrale, a declarat guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, in timpul audierii de la Comisia Economica a Senatului. „Conform legislației europene,…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului organizeaza joi sedinta cu tema' Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei'. La eveniment au fost invitati guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precum si membrii Consiliului de Administratie ai acesteia,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri cu privire la adoptarea de catre Romania a monedei euro in 2024 ca "temporar" tara noastra a iesit din marja de conformare, dar ca lucrurile se pot corecta daca exista vointa politica guvernamentala. "În acest moment şi temporar am ieşit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezidat vineri o noua reuniune a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, ocazie cu care a cerut ministerelor sa trateze ''prioritar, cu seriozitate si implicare responsabila'' toate aspectele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca daca toate comitiile si comitetele pentru aderarea la Euro se aduna intr-un forum serios si se iau masuri concrete, se poate viza aderarea in 2024. El a subliniat ca pentru acest lucru e nevoie de o vointa politica guvernamentala.…

- Intrebat daca a discutat in coalitia de guvernare despre calendarul anuntat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, Tariceanu a precizat ca nu, ci ca a discutat numai problema…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti –…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE.

- Comisia pentru aderarea la moneda Euro pana in 2024 va fi conduse de doi co-presedinti - premierul si de presedintele Academiei Romane, dar si de doi vicepresedinti, respectiv guvernatorul BNR si vicepremierul pe probleme economice, a anuntat, miercuri, Viorica Dancila. ”In cadrul sedintei…

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o ordonanta de Urgenta infiintarea unei comisii care se va ocupa de aderarea Romaniei la moneda euro. Presedintii comisiei vor fi premierul si seful Academiei Romane, in timp ce guvernatorul BNR va fi vicepresedinte, alaturi de un vicepremier.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, din care vor face parte reprezentanti ai Academiei Romane, Presedintiei, Guvernului, societatii civile si ai altor institutii.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este de parere ca faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact trebuie sa dea de gandit, iar a veni cu exemple din Uniunea Europeana nu sta in picioare, in condițiile in care nivelul de trai din Romania nu se compara cu cel din statele…

- Mugur Isarescu s-a declarat „frapat” de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a discutat despre adancirea deficitului comercial al țarii noastre, fiind surprins de faptul…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana. "Ce m-a frapat pe mine asa, am discutat cu colegii, este ca importam foarte multe mere. Avem vreo…

