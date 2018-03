Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), va merge joi, 29 martie, la dezbaterile Comisiei Economice din Senat. El a fost invitat la aceasta sedinta de presedintele Comisiei, Florin Citu, pentru a discuta despre evolutia inflatiei si implicatiile acesteia pentru economie.

- Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii 215/2001 a administratiei publice locale si a Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali, initiata de un grup de 46 de parlamentari PSD, a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor.„Consilierii care nu se prezinta la sedinta…

- Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', precizand ca in anii 90 nu intra in Parlament daca nu avea…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatia Romaniei are un nivel foarte scazut al acesteia, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii, pentru ca debitorii nu le-au inteles, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie 2018, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Joi, 1 martie 2018, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, l-a primit pe Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale. Intalnirea a avut loc la solicitarea…

- "Privesc cu uimire ca sa nu zic cu stupoare la o categorie de initiative legislative si incerc sa inteleg ce ii impinge si la ce, pe cei care le promoveaza. Cum ele vin din mai intreg esichierul politic as spune ca suferim de doua rele majore: Un rau este calitatea profesionalismului raportata la ceea…

- Consiliul de Disciplina al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea a decis ca judecatorii sa fie cei care vor avea ultimul cuvant in cazul profesoarei de franceza de la Golești. Aceasta a sesizat IȘJ cu privire la faptul ca unitatea de invațamant la care era angajata a decis desfacerea contractului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ii va trimite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, spunand ca vrea sa primeasca niste raspunsuri.

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, potrivit Agerpres. Si ministrul de Finante a anuntat acelasi lucru, luni.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a declarat ca va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre rata inflatiei si actiunile comune care pot fi luate.

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele lunii decembrie…

- Publicarea minutelor sedintelor Consiliului de Administratie al Bancii Centrale reprezinta intotdeauna o sursa de informatii de prim rang cu privire la ceea ce se discuta la cel mai inalt nivel in BNR, lucru care, pana de curand, era pastrat cu maxima discretie. Asa aflam care sunt principalele ingrijorari…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie, de la 3,9% la 5% pentru trimestrele I si II 2018 si de la 3,2% la 3,5% pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei - n.n.) s-a cocosat de tot. Vedeti…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, 8 februarie 2018, ca ROBOR a depașit doua puncte procentuale. ROBOR a ajuns joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri. Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, instituţia a mai decis și majorarea ratei…

- Comisia pentru administrație publica și organizarea teritoriului din Senatul Romaniei, condusa de liderul PSD Gorj, Florin Carciumaru, este clasata in top trei al celor mai active comisii de specialitate din cadrul Senatului. Potrivit unui raport privind sinteza activitații comisiilor din Senat,…

- Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii comerciale Tetkron SRL, impreuna cu expertul independent specializat in recrutarea resurselor umane FOX Management Consultants, a desfasurat o procedura de selectie in mai multe etape conform prevederilor legale in vigoare, privind…

- Omul de afaceri Viorel Catarama ii da replica lui Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, spunand ca evolutia cursului nu este determinata de piata, ci de interventia Bancii Nationale si ca fara o asemenea interventie, cursul ar fi de peste 5 lei pe euro. "Daca cursul de schimb ar fi determinat…

- Fostul presedinte al BCR si ulterior membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale este in plin proces de negociere cu noul proprietar al Piraeus Bank Romania ( fondul de investitii J.C. Flowers), pentru postul de presedinte al boardului, au confirmat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.…

- Fostul secretar de stat din Ministerul Finantelor Enache Jiru a fost numit, de o luna, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu. Enache Jiru a fost numit secretar de stat la Ministerul…

- USR Maramures organizeaza sambata, 20 ianuarie, o intalnire cu mediul de afaceri din Maramures, la care vor participa parlamentarii Silvia Dinica, Cristina Pruna si Claudiu Nasui (foto). La eveniment vor participa si presedintele filialei Maramures, Dan Ivan, precum si deputatul Vlad Durus. Intalnirea…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei.Citeste si: Rares Bogdan taie in carne vie: Pe cine vede drept INVINGATOR dupa sedinta…

- "Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca moneda europeana va fluctua ”cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”. ”În ultimii 4-5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 si 4,65 lei, deci a avut o fluctuatie de 5,5%…

- "Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand ai o asemenea crestere economica, sa ai un deficit la limita permisa de UE... Din datele preliminare pe care le avem, deficitul fiscal se inchide sub 3%. Acesta lucru inseamna eforturi din partea Ministerului de Finante. BNR insista pe o structura…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac parte din citirea pietei, economiei si societatii. Daca ne uitam la realitate, aceasta este urmatoarea: dobanzile care va intereseaza ROBOR la 3 si la 6 luni au scazut aproape permanent in ultimele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Deşi opt dintre cei 13 economişti…