- O noua reuniune a Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro a avut loc, la Palatul Victoria, cu participarea presedintelui Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, si guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.

- Banca Nationala a Romaniei intentioneaza reglementarea domeniului criptomonedelor, in conditiile in care acest fenomen este unul global care nu poate fi oprit, iar pozitia Bancii Centrale Europene este aceeasi, a spus Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR, in cadrul evenimentului…

- Nu exista o strategie de a evita o criza, insa acumularea unei rezerve este un act de prudenta, iar Romania a beneficiat de o rezerva importanta la momentul crizei, care a oferit un spatiu de manevra mai mare, a spus Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in cadru evenimentului de…

- "Am discutat si cu bancile. Ne uitam la date. Sub nicio forma nu vrem sa sugrumam cresterea creditului si nici cresterea economica. Sub nicio forma. Ne uitam la experienta altor tari", a raspuns Isarescu.Potrivit acestuia, masura va fi gata in aceasta vara, insa, cum "vara in Romania se…

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, iar creditarea a depasit cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "După datele pe care le avem, sistemul bancar românesc a trecut…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar…

