- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, și membrii Consiliului de Administrație al BNR au fost invitați in Comisia Economica din Senat pentru a da explicații la creșterea galopanta a inflației.Senatorii PSD din Comisia Economica au boicotat aceasta audiere și nu s-au prezentat la ședința. Este o…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri ca se asteapta ca inflatia sa fie in acest an „in crestere, dar undeva aproape” de cea estimata la constructia bugetului de stat pe 2018. „Noi am avut o estimare vizavi de inflatie cand a fost bugetul pe 2018 - 3,1%. Este o crestere…

- SUMARUl DIMINEȚII, 28 martie. Libertatea.ro va prezinta sumarul dimineții de 28 martie 2018. Va oferim o selecție a celor mai importante evenimente care au avut loc, in Romania, dar și in intreaga lume. Alunecare de teren masiva in Vrancea ! O alunecare de teren afecteaza doua commune din Vrancea: Jitia…

- Cele trei legi ale Justitiei: legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind Organizarea Judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost dezbatute și votate, pe repede inainte, in Comisia parlamentara…

- Curtea de Conturi ar trebui sa verifice de ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu incaseaza dobanda pentru aurul pastrat la Banca Angliei, este de parere fostul bancher Lucian Isar, care a scris pe pagina sa de Facebook, potrivit bursa.ro: "Printr-o nota interna din 2006, Isarescu (n.r. Guvernatorul…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE. "In cadrul sedintei…

- Comisia de la Venetia nu este de acord cu legea care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor declarate de utilitate publica – proiect initiat de Liviu Plesoianu si Serban Nicolae. Adoptata tacit de Senat, legea este menita sa tina ONG-urile departe de activitatea politica. Cei doi initiatori…

- Guvernul Dancila infiinteaza Comisia care va fi insarcinata cu pregatirea aderarii Romaniei la zona euro, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG). Institutia urmeaza sa prezinte, pana la data de 15 noiembrie, un plan national de adoptare…

- Administratorii de bloc risca amenzi usturatoare, cel puțin, asta arata un proiect de act normativ ce a fost inregistrat, recent, la Senat, pentru dezbatere. Este vorba despre o propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea…

- Lipsa cunostintelor financiare ar putea bulversa intreaga piata financiara si ar putea distruge creditarea, considera Isarescu. "In calitate de veteran trebuie sa va spun ceva din anii precedenti. Eram prin anii 90 si sub presiunea istoriei, a timpului, trebuia sa promovam legi. Legile reformei in 91,…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Peste 200 de pensii speciale la Cluj. Cine incaseaza mai mare suma Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Reprezentantii CJP Cluj au declarat miercuri ca, în total, cuantumul pensiilor…

- SRI a decis sa suspende activitatea Colegiului Național de Informații, instituție care face parte din Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul" . Decizia vine la finalul unei anchete declanșate de o declarație facuta in toamna anului trecut de Eugen Teodorovici.

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) –, condusa de Florin Iordache,…

- "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu.Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea…

- "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa. Am adoptat si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei, practic orice persoana care lucreaza…

- Medicii care sunt membri ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari si doctorii in stiinte medicale isi pot continua activitatea medicala, la cerere, in spitalele publice, pana la varsta de 70 de ani, a decis, marți, Comisia de munca a Camerei Deputatilor, care…

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Orice crestere de inflatie, ROBOR sau curs de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- ”De-a lungul timpului, indiferent de numarul de angajați pe care Poliția Romana i-a avut la dispoziție, posturile de poliție comunale nu au avut niciodata program non-stop. Așadar, aceasta situație a existat chiar și atunci cand Poliția Romana nu se confrunta cu acest deficit mare de personal și…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a declarat ca va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre rata inflatiei si actiunile comune care pot fi luate.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare.Cele doua…

- Cele doua proiecte, care au fost depuse in 2017, au fost respinse anterior de Senat. Proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi prevede ca 'daca niciunul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul…

- Comisia de aparare din Senat a respins marti posibilitatea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP. Astfel, Liviu Dragnea ar putea fi chemat sa dea explicatii dupa ce comisiile de Aparare din Senat si Camera Deputatilor vor decide daca si in ce formula…

- Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi”. „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara”, a spus Dragnea, el…

- "Ce m-a frapat pe mine, chiar am discutat cu colegii, este ca importam foarte multe mere. Avem vreo 14% din totalul suprafatelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana si numai 3% din productie. Bineinteles, aici e vorba si de imbatranirea livezilor. Ele trebuie innoite", a spus vineri Guvernatorul…

- "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca un fel de audiere sa-l acopere pe domnul Pahontu. Cred ca trebuie facuta o comisie parlamentara de ancheta (privind activitatea SPP - n.r.)", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- ROBOR ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu, saptamana viitoare, la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate. „O voi invita pe ministru Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat…

- Liderii PSD si ALDE se reunesc miercuri pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii speciale care sa vizeze activitatea Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citeste si: PROTEST MASIV fata de Declaratia 600: Petitie de ULTIM MOMENT…

- SPA, direcție de filaj și acuzații grave! Au aparut reacții incredibile dupa dezvaluirile despre ce se intampla in interiorul Serviciului de Paza și Protecție a demnitarilor. Se cere deja o comisie speciala de ancheta a activitații SPP, dar pana atunci la Comisia de aparare din Senat sunt chemate nume…

- 'E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat cu totii, chiar le-am cerut inainte de vot, le-am depus un raport de activitate de la comisie, cu totii mi-au spus chiar cuvinte elogioase la adresa activitatii…

- Deputatul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, dupa ce s-a decis inlocuirea sa din functia de presedinte al Comisiei economice, ca Ludovic Orban ”a vrut capul” sau si l-a avut, afirmand ca membrii Grupului PNL din Senat au avut cuvinte de lauda despre activitatea sa. ”Am o mare frustrare,…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- "Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand ai o asemenea crestere economica, sa ai un deficit la limita permisa de UE... Din datele preliminare pe care le avem, deficitul fiscal se inchide sub 3%. Acesta lucru inseamna eforturi din partea Ministerului de Finante. BNR insista pe o structura…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa.