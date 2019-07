In luna iunie 2015, Grecia a introdus restrictii asupra miscarilor de capital, in ideea a stopa fuga capitalului din bancile grecesti, intr-un moment in care tara era in pragul unei crize financiare ca urmare a impasului in discutiile cu creditorii externi.



"Consideram ca aceste restrictii nu isi mai au rostul", a spus jurnalistilor Yannis Stournaras la finalul unei reuniuni cu noul premier al Greciei, Kyriakos Mitsotakis. "Banca Greciei va recomanda Guvernului sa elimine in totalitate restrictiile asupra miscarilor de capital, in cel mai scurt timp posibil", a adaugat guvernatorul…