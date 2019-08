Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei se astepta la o scadere a inflatiei pentru luna iunie, insa nivelul de 3,84%, anuntat miercuri de Institutul National de Statistica, a fost surprinzator de mic, a afirmat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. El a prezentat, miercuri, raportul anual pentru 2018 al Băncii…

- Preturile de consum au scazut cu 0,23% in iunie 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 2,98% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), in timp ce rata anuala a inflatiei a coborat la 3,84%, pe fondul diminuarii preturilor la alimente cu 0,47%, a marfurilor nealimentare cu 0,24% si a scumpirii…

- Preturile de consum au crescut cu 0,46% in mai 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 3,22% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 4,1%. Inflația a crescut pe fondul scumpirii alimentelor cu 5,24%, a mărfurilor nealimentare…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020, a anuntat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. BNR estima, in februarie…

