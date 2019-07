Murat Cetinkaya, care ocupa functia de guvernator din aprilie 2016, a fost inlocuit cu adjunctul sau, Murat Uysal, arata un decret prezidential publicat sambata in Monitorul Oficial.



Nu a fost prezentat motivul oficial al demiterii, dar pietele au speculat in ultimele saptamani ca Cetinkaya ar putea fi inlaturat deoarece se opune reducerii ratelor dobanzilor, potrivit Agerpres.



Banca Centrala a Turciei s-a confruntat cu presiuni din partea presedintelui Tayyip Erdogan pentru a reduce ratele dobanzilor, in incercarea de a redresa economia, care anul acesta a intrat in recesiune.



Surse…