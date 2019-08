Guvernatorul Băncii Austriei, Ewald Nowotny, spune că BCE trebuie să fie gata să dezamăgească pieţele uneori Aceste declaratii sunt similare cu cele facute marti de viceguvernatorul BCE, Luis de Guindos, care a sustinut ca banca centrala trebuie sa aiba o atitudine critica fata de asteptarile pietelor si sa isi bazeze deciziile pe date macroeconomice. Pietele financiare asteapta ca BCE sa adopte noi masuri de stimulare la reuniunea de politica monetara din 12 septembrie. De asemenea, investitorii mizeaza pe mai multe decizii de reducere a dobanzii de baza pentru anul urmator si o noua runda de achizitii de obligatiuni. 'In ultimii ani, am urmat, poate prea intens, asteptarile pietei si am evitat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana a mers prea departe in trecut in dorinta de a veni in intampinarea asteptarilor pietelor financiare si ar trebui sa fie pregatita sa dezamageasca pietele uneori, a declarat joi guvernatorul Bancii Nationale a Austriei si membru in consiliul guvernatorilor BCE, Ewald Nowotny,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca poate face un control la Institutul National de Medicina Legala (INML) "Mina Minovici" din Capitala doar din punct de vedere administrativ, in...

- Florin Talpan s-a dezlantuit la adresa celor din minister care nu il vad cu ochi buni, iar Pompiliu Bixi Mocanu nu a ramas dator. Gigi Becali, un nou DERAPAJ. Declaratie SCANDALOASA dupa ce a pierdut procesul cu CSA Steaua "Dansul se exprima public fara sa tina cont de gradul pe care…

- Racheta Soyuz-2.1a a fost lansata la ora locala 8:41 (05:41 GMT) de pe cosmodromul Vostochny din Extremul Orient rus, se arata intr-un comunicat emis de Roskosmos. Satelitul hidrometeorologic rusesc Meteor-M No.2-2 a fost plasat cu succes pe orbita, la o altitudine de circa 832 de kilometri,…

- Aplicarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR) a determinat o schimbare semnificativa a perceptiei populatiei cu privire la protectia datelor, mai ales cand vine vorba despre minori. Situatia este evidentiata in termeni generali de considerentul (38) RGPD – Copiii au nevoie de o protec?ie…

- Consilierul general PMP Lucian Iliescu il va inlocui in Senat pe Traian Basescu, care a demisionat pentru a-si prelua mandatul de europarlamentar, a anuntat joi presedintele formatiunii, Eugen Tomac. "Pentru ca au existat diferite discutii legate de urmasul lui Traian Basescu la Senat, stiti ca, dupa…

- Alegerile primare democrate sunt foarte deschise, insa Joe Biden ramane pentru moment favorit, in sondaje, in a-l infrunta pe presedintele republican, care doreste un al doilea mandat de patru ani. Exprimandu-se in aceasi timp - la Council Bluffs si Mount Pleasant, doua orase situate la 400 de kilometri…

- Potrivit lui, daca din punct de vedere politic, pentru Republica Moldova are importanța atitudinea altor guverne, altor președinți ai statelor straine, atunci din punct de vedere juridic importanța are poziția Comisiei de la Veneția. Declarațiile au fost facute la emisiunea „Glavnoe” de la postul NTV…