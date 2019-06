"In ceea ce priveste BNR, Biroul Executiv a decis in unanimitate sustinerea pentru functia de guvernator a domnului Mugur Isarescu si de asemenea am dat termen pana joi colegilor care vor sa isi depuna candidatura pentru un loc in BNR, in conducere. In functie de negocierile care se vor purta si de numarul de reprezentanti pe care PNL ii va putea nominaliza, vom decide saptamana viitoare cine sunt acestia", a declarat Ludovic Orban, dupa sedinta PNL.

Cel mai probabil, Mugur Isarescu va fi sustinut si de putere, liderul ALDE anuntand deja acest lucru.