Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatoarea statului mexican Puebla, Martha Erika Alonso si sotul ei, senator si fost guvernator al acestui stat din centrul Mexicului, si-au pierdut viata luni in urma prabusirii elicopterului la bordul caruia se aflau, relateaza AFP. "Cele mai sincere condoleante parintilor senatorului Rafael Moreno…

- "Printul Talal a fost chemat la Dumnezeu sambata", a anuntat fiul sau pe Twitter, adaugand ca familia sa va primi condoleantele duminica, luni si marti, la resedinta din Riad. Liberal si denumit "printul rosu", Talal bin Abdulaziz a fost in timpul vietii sale un neobosit aparator al reformelor,…

- A murit George Bush. Asa au sunat primele stiri de presa din aceasta dimineata.Fostul presedinte George H.W. Bush a murit la varsta de 94 de ani, anunta presa internationala.Anuntul a fost facut de familia sa pe Twitter.George Walker Bush n. 6 iulie 1946, statul Connecticut a devenit cel de al patruzeci…

- Codrin Ștefanescu critica faptul ca procurorii care au probleme nu iși dau demisia, precizarile fiind facute in contextul dezvaluirilor referitoare la dosarul in care procurorul Cristian Lazar a fost cercetat pentru producerea unui accident in urma caruia a murit o persoana.Citeste si Soțul…

- Ancheta in cazul Alinei Stiube din comuna bihoreana Tinca, femeia care a murit la inceputul lunii octombrie in urma unei intoxicatii misterioase, ia o noua turnura. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Vinerea trecuta, dupa doua saptamani de spitalizare, din care 10 zile a fost in coma indusa, sotul…

- Ilie Balaci a fost un fotbalist genial, dupa spusele celor care l-au vazut jucand. Dupa ce si-a agatat ghetele in cui, fortat de o accidentare, fostul international a stralucit si ca antrenor.

- Alerta! Directoarea unui liceu din Romania a murit, iar sotul ei este in stare grava dupa ce ar fi mancat dintr-o….. Directoarea adjuncta dintr-un liceu a murit, iar sotul ei se zbate intre viata si moarte dupa ce ar fi mancat dintr-o conserva de ton. Potrivit unor surse medicale, invatatoarea Alina…

- Europarlamentarul Matthijs van Miltenburg, membru al Grupului Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa, a scris pe Twitter, in timpul intalnirii cu liderul ALDE, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, ca acesta da vina pe statul paralel, pe serviciile secrete pentru deficientele privind…