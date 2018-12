“Guvernarea PSD-ALDE este proastă”. Ultimul sondaj CURS Potrivit cercetarii sociologice, 65% dintre romani considera ca guvernarea PSD-ALDE este proasta sau foarte proasta. Doar 31% dintre romani considera ca actuala guvernare este una buna sau foarte buna, in vreme ce 4% nu știu sau nu doresc sa raspunda. Studiul CURS de tip Omnibus a avut loc in perioada 24 noiembrie – 9 decembrie, cu interviuri realizate la domiciliul celor intervievați. De asemenea, conform casetei tehnice, studiul s-a desfașurat pe un eșantion național de 1067 de persoane, avand o eroare statistica de +/- 3%, cu datele ponderate in funcție de varsta, la un nivel de incredere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații rezultatele ultimului sondaj de tip OMNIBUS. Sondajul a fost realizat in perioada 24 noiembrie – 9 decembrie, pe un eșantion național de 1067 de persoane, la domiciliul respondenților.Potrivit cercetarii sociologice, 65% dintre…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj de tip Omnibus, realizat in perioada 24 noiembrie–9 decembrie pe un eșantion național de 1.067 de persoane la domiciliul respondenților. Conform acestui sondaj, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD se…

- Klaus Iohannis are 39% intentie de vot in sodajul CURS (scadere cu patru procente fața de iunie). Urmeaza la distanța mare președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu 25% (si in scadere cu 4% fața de studiul precedent). Liviu Dragnea are 12%, tot in scadere, cu 1%. Dacian…

- Aproape cinci din zece (48,56%) romani considera ca principalele beneficii ale scrisului de mana sunt fixarea cunostintelor si intelegerea mai buna a informatiilor, arata un sondaj recent.

- Studiul sociologic „Valori, perceptii si reprezentari ale populatiei in Romania si SUA” are la baza doua sondaje de opinie realizate simultan de Inscop Research (Romania) si The Polling Company (Statele Unite).Sondajele au fost realizate in Romania, in perioada 12 – 23 octombrie 2018, iar…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) este cea mai importanta organizație a societații civile din Romania. Asta reiese din cercetarea de tip Omnibus a CURS. Studiul este foarte interesant pentru ca este important de reținut ca 75% dintre romani cred trebuie sa exista o structura…

- Mai mult de 38% dintre romani spun ca nu se informeaza despre cum sa isi gestioneze banii si doar 17% dintre acestia considera ca au cunostinte financiare medii spre bune, potrivit unui sondaj realizat de un furnizor de credite la domiciliu, pe un esantion de 1.265 de respondenti cu varste cuprinse…

- Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD-ul ar castiga cu 37-, in scadere fata de un sondaj similar realizat in iulie, urmat de PNL cu 22-, pe locul al treilea ALDE cu 9- si USR cu 8-. Urmeaza un pluton de partide cu cifre relativ egale Pro Romania cu 6-, Miscarea Romania Impreuna cu…