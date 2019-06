Guvern USR-PLUS-PNL. Cioloş: Dacă va fi nevoie de mine, sunt dispus „Dupa experienta din 2016 cu un guvern independent, pentru mine e foarte clar ca pentru a putea guverna trebuie sa ai o majoritate stabila in Parlament. Singura modalitate pe care noi o vedem la USR-PLUS pentru a obtine o majoritate stabila este prin alegeri, prin legitimitatea votului. De aceea spunem ca ne dorim alegeri cat mai repede posibil si ne asumam guvernarea a doua zi dupa aceste alegeri daca avem majoritatea in Parlament", a precizat Ciolos. „Raman cu acest obiectiv si, daca va fi nevoie de mine in tara, da, sunt gata sa imi pun la dispozitie cunostintele, competentele pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

