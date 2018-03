Guvern USL 2012. Liviu Pop: Nu m-a pus SRI acolo

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in…

- Dupa parerea lui, principalul motiv pentru care niciunul dintre cei patru candidati pentru functia de presedinte executiv, care nu au avut sustinere, nu au ocupat functii a fost din cauza ca au starnit supararea delegatilor deoarece au facut scandal. Concluzii dupa Congres Ne-am atins obiectivele stabilite…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Comitetul Executiv al PSD, care se reuneste astazi, la Parlament, urmeaza sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de maine. Procedura a fost contestata chiar si de catre unii candidati, pe motiv ca nu permite tuturor sa isi incerce sansa pentru functiile de conducere, transmite…

- Reacție surprinzatoare a jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Comentand faptul ca PSD a respins chemarea lui Liviu Dragnea la audierile din comisia de control al SRI, CTP ii da dreptate lui Codrin Ștefanescu, care a cerut explicații din partea liderului PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni ca il va sustine pe Liviu Dragnea pentru un nou mandat de presedinte al PSD, fiind cel mai puternic presedinte din istoria partidului. Acesta a mai adaugat ca de la preluarea conducerii de catre Dragnea, „PSD a castigat aproape toate bataliile”.…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Sedinta conducerii PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. Gabriela Firea a amenintat cu demisia daca ministrii…

- Senatorul PSD Liviu Pop a initiat un proiect pentru introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi, motivand ca acest lucru i-ar stimula sa fie mai competitive și ar ajuta si pe cei defavorizati. Liviu Pop, fost ministru al Educației, a inițiat acest proiect legislative, prin care propune…

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a initiat un proiect legislativ prin care propune introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi, motivand ca acest lucru ar stimula elevii sa fie mai competitivi, dar ar ajuta si elevii defavorizati. „Consideram ca este necesara o interventie in…

- Fostul director al SRI, George Maior, a provocat mare deranj in PSD, dupa declarațiile facute in fața Comisiei de Control a SRI din Parlament. In timp ce Liviu Dragnea poza in luptator de prima linie impotriva ”statului paralel”, George Maior a dezvaluit faptul ca liderul PSD participa la chermezele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca a discutat cu oficialii romani intensificarea legaturilor, mesajul sau fiind acela ca Romania sa alerge in directia corecta, pe ultima suta de metri pentru ridicarea Mecanismului de Coordonare si Verificare.…

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- George Maior, ambasadorul roman in SUA, a declarat, marti, dupa cele sase ore de audiere in Comisia SRI, ca si-a sustinut punctul de vedere in legatura cu legalitatea si felul in care s-a transformat Serviciul Roman de Informatii intr-o institutie puternica a statului, informeaza News.ro . “A trecut…

- UPDATE: "Nu-i dau sfat domnului Darius Valcov. E o condamnare in prima instanta, nu sunt jurist, nu sunt avocat. Mi-este greu sa comentez o astfel de decizie, in schimb am o parere de rau. Pana la decizia definitiva mai este. Sunt milioane de romani care au avut in 2017 pensii si salarii mai mari,…

- "Directorul SPP poate fi numit de Presedintele Romaniei, dar numai la propunerea adoptata prin consens de CSAT. Din pacate, se pare ca Iohannis nu a inteles ca in CSAT are sapte ministri PSD care vor executa dispozitiile lui Daddy la numirea sefului SPP si nu pe ale sale. Directorul SIE se…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, si a exprimat speranta ca noul Cabinet, investit luni de Parlament, va sta in functie pana la finele mandatului, respectiv pana in anul 2020, informeaza Agerpres.Este o majoritate de peste 60 care da stabilitate Guvernului si care da si…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- Pentru a doua zi consecutiv, Ionut Misa are discutii cu seful PSD, Liviu Dragnea, la Parlament. De aceasta data, ministrul Finantelor sta de vorba cu Dragnea – in biroul acestuia de la Camera Deputatilor – inainte ca Misa sa ajunga in Senat. Demnitarul aflat in fruntea Ministerului Finantelor a fost…

- Liberation a stat de vorba cu mai mulți tineri romani care au parasit Romania pentru țari din vestul sau nordul Europei, in cautarea unui trai mai bun. „Am decis sa plec din Romania in ianuarie 2017, din cauza instabilitații politice și economice, a corupției, a incercarilor puterii de a scoate țara…

- Partidul National Liberal îi solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca Liviu Pop sa nu mai faca parte din viitorul Executiv, a declarat luni vicepresedintele PNL Florin Roman, care a anuntat ca, în caz contrar, formatiunea ia în calcul depunerea unei motiuni simple pe Educatie. …

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris luni pe Facebook ca este "pacat" ca prima femeie premier "va face istorie cu cel mai slab" Guvern PSD din istorie si a sustinut ca noul Executiv social-democrat va fi un "esec total". "Noul Guvern al PSD, al treilea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21.00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia". Ei au fost legitimati de catre jandarmi, care…

- Potrivit Antena 3, Felix Stroe și-ar fi luat concediu. Ministrul Transporturilor ar fi plecat in concediu chiar in timpul crizei din PSD și schimbarii guvernului. Liviu Dragnea, președintele PSD, a precizat astazi ca nu ia in calcul o restructurare a Guvernului. Totodata, liderul social-democrat…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. In aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o evaluare a ministrilor pentru a se decide cine va ramane in viitorul Cabinet.…

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- "Guvernul e al Romaniei, nu al PSD si trebuie sa guvernezi pentru toata tara. Si pentru cei care voteaza PSD, si pentru cei care nu voteaza PSD. Conform Constitutiei Romaniei si legii de organizare a Guvernului, schimbarea unui ministru presupune doua persoane: prim-ministrul, care propune schimbarea,…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- ”In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea ca la Iasi, la CEx, care va avea loc in perioada 29-31 ianuarie, premierul Mihai Tudose sa vina cu o propunere astfel incat sa poata sa fie…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința CExN si a intrat in polemica cu mai multi social-democrati. "Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1", le-ar fi spus Mihai Tudose celor prezenți, potrivit Romania TV. Mihai Tudose a sugerat ca ar fi nevoie…

- „Nu renunt la idee, o voi propune in amanunte partidului la CExN de la Iasi, asa cum am vorbit, la sfarsitul lunii”, a afirmat premierul. La randul sau, Liviu Dragnea a spus ca restructurarea Guvernului ramane tema de discutie la intrunirea CExN, dar e nevoie de discutii cu liderii ALDE pentru ca…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni din acest an. Am vorbit de cateva luni de zile de faptul ca in luna ianuarie, dupa ce vom finaliza 2017, va trebui facuta o analiza a modului cum functioneaza in primul rand fluxul deciziei in interiorul…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Dupa sedinta CEx ului PSD, presedintele Liviu Dragnea sustine o conferinta de presa in care vorbeste despre subiectele analizate in cadrul intalnirii liderilor PSD. Intrebat daca este de acord cu restructurarea Guvernului, Liviu Dragnea a precizat ca "in ianuarie trebuie facuta o analiza a modului cum…

- Liviu Dragnea lanseaza un avertisment voalat pentru Mihai Tudose, pe fondul discuțiilor despre restructuarea Guvernului, ceruta de premier. Președintele PSD atrage atenția ca este nevoie de un vot in Parlament pentru o asemenea mișcare, ceea ce ar fi un test dificil pentru Tudose.„Eu sunt…

- Din culisele PSD apar tot felul de informații dintre cele mai controversate. Surse politice vorbesc despre comasarea unor ministere și trecerea Guvernului prin Parlament. Totodata, Antena 3 transmite, tot pe surse politice informația potrivit careia s-ar incerca inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…

- Comitetul Executiv al PSD, forul extins de conducere a partidului, a fost convocat pentru luni, 8 ianuarie, la ora 14.00, la sediul partidului din Kiseleff, informeaza HotNews.ro. Presedintele PSD Liviu Dragnea anuntase miercuri, imediat dupa demisia Doinei Pana din functia ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca in luna ianuarie vor avea loc discutii despre ce s-ar putea face "pentru ca actul de guvernare sa fie si mai bun".Intrebat la Parlament daca in ianuarie va fi facuta o evaluare a Guvernului, Dragnea a raspuns: "Nu e vorba neaparat de o…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, la Parlament, in legatura cu revenirea Casei Regale in patrimoniul statului, ca trebuie sa se discute „fara patima” , pentru a se gasi o soluție in acest sens. Mai mult, premierul Tudose, a precizat, joi, ca, din punct de vedere personal, Palatul Elisabeta…

- Fostul premier, Sorin Grindeanu, a plecat cu scandal de la Palatul Victoria. Acesta nu a vrut sa demisioneze si a fost dat jos din fruntea Guvernului de propriul partid prin motiune de cenzura. Ulterior, a fost instalat la sefia ANCOM. Grideanu vorbeste acum despre relatia pe care o are, momentan,…