Guvern remaniere. Șerban Nicolae: Guvernul nu e colecție de vedete Senatorul PSD Șerban Nicolae a explicat ca nu comunicarea este principalul principiu pentru remanierea guvernamentala care va avea loc in urmatoarea perioada. "Spre exemplu, remanierea, eu vad ca un proces ceva mai complex. Chestiunea cu comunicarea, pentru mine, este un criteriu secundar. Daca un ministru este foarte eficient, el nu trebuie sa fie foarte comunicativ pentru ca se observa in spațiul public efectul unei bune guvernari. Spre exemplu, eu raman la parerea ca Petre Daea este un ministru foarte eficient și foarte bun fara sa fie neaparat un bun comunicator. Problema este cu cei care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

