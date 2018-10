De cele mai multe ori, auzim ca un ”ministru va fi remaniat”. De fapt, doar guvernul poate fi remaniat, nu un ministru. Acesta din urma poate fi schimbat sau demis, dar nu remaniat. Formula ”ministru remaniat” este foarte des folosita, deși este greșita.

Iata explicațiile date de un cititor DC News:

”Conform DEX online, la adresa https://dexonline.ro/definitie/remania, este data definiția verbului "a remania":

"REMANIA, remaniez, vb. I. Tranz. 1. A face modificari in organizarea unei instituții, in compoziția unui guvern etc. 2. A transforma parțial o mașina, o instalație…