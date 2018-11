Stiri pe aceeasi tema

- La Madrid traiesc un numar mare de cetateni români apartinând minoritatii rome, originari din Tandarei, iar primarul general al capitalei spaniole a venit în vizita de lucru în oraselul din Ialomita.

- Consilierul de stat cu responsabilitați in problematica minoritaților, Dana Varga, a primit astazi o delegație spaniola condusa de primarul general al Madridului, Manuela Carmena, aflata in vizita de lucru in Romania. Cu aceasta ocazie, consilierul de stat Dana Varga a insoțit delegația spaniola la…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat la Romania TV ca liderul PSD Liviu Dragnea vrea sa o "lichideze" si ca intentioneaza sa fie adoptata o ordonanta de urgenta pentru desfiintarea Primariei Capitalei, iar sectoarele sa devina unitati administrativ teritoriale. Mi s a comunicat ca Liviu Dragnea…

- "5 oameni s-au chinuit aproape 2 minute ca sa desfaca un cadou pentru primarul Madridului, Manuela Carmena. Obiectul de arta (o vaza) oferit de primarul Gabriela Firea era invelit in doua randuri de hartie, care acoperea o cutie urata de carton, murdara si lipita cu bucati de banda adeziva", a scris…

- Aflata intr-o vizita oficiala in Spania, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a tinut un discurs in limba spaniola, citit de pe o foaie. Edilul Capitalei a fost invitata in Spania de primarul Madridului, Manuela Carmena Castrillo.

- ”100 de instrumente muzicale pentru 100 de ani de Romania”, un proiect demarat de Lion Club Alba Iulia, printr-un recital vocal la Catedrala Romano-Catolica ”Sf. Mihail” din Alba Iulia ”100 de instrumente muzicale pentru 100 de ani de Romania”, este un proiect demarat de Lion Club Alba Iulia in scopul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca inca nu a vorbit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si ca urmeaza sa discute cu acesta, dar “ideea nu este de a scuza pe cineva”, in cazul violentelor de la protestul din 10 august, ci de a-i comunica sa fie asteptate rezultatele…

- Consilierul de stat Laszlo Borbely, seful Departamentului pentru Dezvoltare Durabila (DDD) din cadrul Guvernului, a avut marti prima intalnire de lucru cu liderii celor cinci confederatii sindicale reprezentative din Romania, discutand cu acestia despre modificarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltare…