Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Turismului, in urma hotararii de Guvern, unitatile administrativ-teritoriale (UAT) pot depune doar studiul de fezabilitate sau Documentatiile de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ale proiectului fara a mai fi nevoie, in faza initiala, si de proiectul tehnic (PT), asa…

- Guvernul Romaniei a adoptat, astazi, o Hotarare de Guvern care simplifica modalitatea prin care autoritatile publice locale pot obtine fonduri nerambursabile de la Ministerul Turismului pentru investitii in dezvoltarea infrastructurii turistice, incluse in Masterplanul de Investitii in Turism.Astfel,…

- Guvernul Romaniei a adoptat, astazi, o Hotarare de Guvern care simplifica modalitatea prin care autoritațile publice locale pot obține fonduri nerambursabile de la Ministerul Turismului pentru investiții in dezvoltarea infrastructurii turistice, incluse in Masterplanul de Investiții in Turism.FONDURILE…

- Dupa mai bine de un an și jumatate de la inceperea lucrarilor de amenajare a terenului, Consiliul Local va aproba documentația tehnica care era necesara a fi obținuta inainte, pentru realizarea Parcului Fagaraș. Potrivit proiectului, lucrarile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, aflat in vizita oficiala in Qatar cu delegația condusa de premierul Romaniei, s-a intalnit marți, 6 noiembrie a.c., la Doha cu Jasim bin Saif Al Sulaiti, ministrul Transporturilor și Comunicațiilor din statul Qatar.Cei doi oficiali au discutat despre Memorandumul…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, spune ca Romania nu a fost pregatita pentru a atrage fonduri europene imediat dupa intrarea in blocul comunitar, insa executivul european este dispus sa ofere o mana de ajutor autoritatilor de la Bucuresti.

- Grupul energetic austriac OMV a hotarat sa amane, pentru anul urmator, decizia de investitie in proiectul sau offshore din Marea Neagra din cauza ca Guvernul Romaniei a avut nevoie de o durata prea mare de timp pentru a pune la punct cadrul de reglementare, a declarat miercuri seara directorul general…

- Circa 20 de ministri din state membre ale Uniunii Europene (UE) si alti oficiali europeni vor participa, la inceputul verii viitoare, la Baile Govora, la un summit pe tema turismului balnear, organizat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si Ministerul Turismului, in contextul preluarii de catre…