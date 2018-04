Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro la care au participat co-presedintii si vice-presedintii acesteia a avut loc astazi. In data de 28 martie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta nr.24/2018 privind inființarea, organizarea ...

- Moneda nationala s-a depreciat, miercuri, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6598 lei/euro, in crestere cu 0,13 bani (0,03%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, de 4,6585 lei/euro. Totodată, leul s-a depreciat şi în faţa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns in aceasta seara la Palatul Victoria, unde i-a convocat pe membrii Cabinetului la o sedinta pe tema descentralizarii, spunand anterior ca cei care „trag in alta directie” isi vor pierde functiile.

- Viorica Dancila a propus o singura Ordonanța de Urgența, in ședința Guvernului de joi! Lucrul e demn de semnalat, daca ne gandim ca cu numai o saptamana in urma, Executivul aprobase 6 OUG-uri. De altfel, doar in prima sa ședința de Guvern, Dancila nu a emis nicio OUG, pentru ca nu depusese juramantul. STIRIPESURSE.RO…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o ordonanta de Urgenta infiintarea unei comisii care se va ocupa de aderarea Romaniei la moneda euro. Presedintii comisiei vor fi premierul si seful Academiei Romane, in timp ce guvernatorul BNR va fi vicepresedinte, alaturi de un vicepremier.

- La Cotroceni este in plina desfasurare, la aceasta ora, o sedinta a CSAT, sub conducerea lui Klaus Iohannis. Viorica Dancila participa la sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prima de la numirea sa in fruntea Guvernului. La intrunire participa, intre altii, si sefii Ministerelor Apararii…

- Liviu Dragnea a anuntat, luni, ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru moneda Euro, din care vor face parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate din societatea civila, alte institutii, structurile asociative ale autoritatilor locale, potrivit Hotnews.…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 15 martie 2018I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiara…

- Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Pe fondul continuarii volatilitatii politice,…

- Ședința de Guvern pe 1 martie . Deblocarea unor plati pentru primariile din tara si controversatul formular 600 sunt doua subiecte centrale ale sedintei de guvern de astazi. Ministrul de Finanțe a anunțat, la inceputul lunii trecuti, ca declarația 600 va fi simplificata . „Prim-ministrul a decis amanarea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. "Maine e joi. Actul normativ, maine", a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca prima corveta va fi construita și dotata in maximum trei ani de la semnarea contractului. In plus, tot prin aceasta hotarare, a fost introdusa si obligativitatea modernizarii fregatelor tip T22R aflate in dotarea…

- Oana-Elena Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate…

- Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de astazi a Guvernului, a anuntat premierul Viorica Dancila. Aceasta a mai precizat ca, in astfel de cazuri, politistul va avea dreptul sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului, informeaza…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru Mediafax, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila.

- Darius Vâlcov a fost numit în funcția de consilier de stat în Guvernul Dancila. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dancila. Decizia este contrasemnata de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. Vâlcov…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

- Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind organizarea Monitorului Oficial care vizeaza trecerea acesteia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor

- Ajuns pe masa sefului statului in vederea promulgarii, actul normativ in urma caruia Monitorul Oficial ar urma sa treaca de sub autoritatea Guvernului – cum e la momentul de fata – in subordinea Camerei conduse de Liviu Dragnea face cale intoarsa. Totul dupa presedintele Iohannis a decis sa trimita…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita. Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a semnat, miercuri, decizia…

- Premierul interimar Mihai Fifor le a spus miercuri ministrilor, in deschiderea sedintei de Guvern, ca este important de transmis cetatenilor faptul ca Executivul isi face datoria fara niciun fel de problema in aceasta perioada pana la instalarea unui nou Cabinet la Palatul Victoria, informeaza Agerpres.ro.…

- ALDE a hotarat, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, dupa sedinta Biroului Politic, ca partidul o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de premier: "Evolutia ulterioara a…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES. Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus…

- Ședința decisiva in PSD. Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment…

- Tudose, la intrarea in ședința CExN. ”Prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele”, a spus șeful Executivului, luni, la sosirea la sediul central al partidului, unde se desfașoara ședința Comitetului Executiv Național, care va decide daca premierul continua la șefia Guvernului sau se decide…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Cei cinci ministri si doi vicepremieri, proaspat investiti in functie, au participat astazi la prima sedinta a Guvernului din acest an. Acestia au spus ca ii incearca doar emotii pozitive si spera ca impreuna sa faca o echipa buna.

- Cabinetul de miniștri s-a intrunit astazi in prima ședința din acest an, in noua componența, informeaza NOI.md. Cu acest prilej, premierul Pavel Filip le-a urat succes noilor veniți, precizind ca unica politica pe care o va face Executivul va fi „cea de buna guvernare”. „Este un an in care trebuie sa…

- "Nu pot sa fac performanta la Guvern daca mi se da un Trabant", i-a spus Mihai Tudose lui Liviu Dragnea in timpul sedintei Comitetului Executiv PSD de azi, potrivit unor surse din PSD. Tudose a cerut in sedinta restructurarea Guvernului si eliminarea unor ministri si secretari de stat neperformanti.…

- Ședința conducerii extinse a PSD s-a incheiat in jurul orei 18.30. Dupa mai bine de patru ore de discuții, liderii partidului spun ca restructurarea Guvernului va fi discutata la viitorul Comitet Executiv Național, care va avea loc la sfarșitul lunii, la...

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, in sedinta de luni, dar va fi discuta in sedinta de la finalul lunii de la Iasi. "Restructurarea nu se putea face azi. La finalul lunii vom discuta in sedinta Consiliului Executiv de la Iasi", a spus…

- Soarta Cabinetului Tudose s ar putea afla astazi, scrie Digi 24. Dupa ce la sfarsitul anului trecut, la o intalnire de taina la care au participat doar greii PSD, Liviu Dragnea le a spus colegilor de partid ca este nemultumit de Mihai Tudose, se pare ca intalnirea va continua astazi. Membrii PSD au…

- La aceasta intalnire au participat șase persoane – cei mai importanți lideri ai PSD, oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, potrivit informațiilor Digi24. Președintele PSD le-ar fi vorbit despre posibilitatea ca Tudose sa fie al doilea premier inlocuit de partid, dupa Sorin Grindeanu, in condițiile…

- Presedintele Executiv al PSD, Niculae Badalau, spune Guvernul ar putea fi restructurat, iar Executivul ar putea include 16 – 17 ministere, fata de 24, cate sunt in prezent, el apreciind ca este necesar si un Congres al partidului. In replica, vicepremierul Paul Stanescu spune ca un congres al partidului…

- Presedintele Klaus Iohannis va merge, maine, la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, sedinta in care urmeaza sa se stabileasca noua conducere a CSM. Va fi ales un nou presedinte, dar si un nou vicepresedinte, anunta Antena 3.La aceeasi sedinta urmeaza sa vina si ministrul Justitiei,…

- Aparatul de lucru al Guvernului se marește. Potrivit unei Ordonanțe de Urgența adoptata in ultima ședința a Executivului, și publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, vicepremierii Paul Stanescu și Marcel Ciolacu, de la PSD, și Grațiela Gavrilescu, de la ALDE, vor avea proprii secretari de stat…

- Veste buna pentru romanii care au achitat taxa auto in ultimii 10 ani. Restituirea banilor este acum o certitudine, dupa ce, in ultima zi lucratoare a anului trecut, Ministerul Mediului si Ministerul de Finante au publicat, in Monitorul Oficial, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta…