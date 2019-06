Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a cerut, sambata, Ministerului Afacerilor Interne (MAI) un raport detaliat cu privire la efectele inundațiilor produse in ultimele zile, urmand ca pe baza acestuia sa ia masuri de sprijinire a populației afectate, anunța Executivul.Pe baza acestei analize, Guvernul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca ordonanța de urgența care reglementeaza activitațile de tip ride sharing va fi pusa joi in transparența decizionala, urmand sa fie adoptata saptamana viitoare de catre Guvern. „Un alt subiect important aflat in atentia publica este reglementarea activitatii…

- Premierul Viorica Dancila face apel la decenta in promovarea mesajelor in spatiul public si la respectarea valorilor si simbolurilor traditionale, definitorii pentru identitatea nationala. Prim-ministrul subliniaza ca denigrarea simbolurilor nationale si asocierea lor intr-o maniera defaimatoare, precum…

- Premierul Viorica Dancila face apel la decenta in ceea ce priveste promovarea mesajelor in spatiul public si la respectarea valorilor si simbolurilor traditionale Premierul Viorica Dancila face apel la decenta in promovarea mesajelor in spatiul public si la respectarea valorilor si simbolurilor traditionale,…

- Premierul Viorica Dancila face apel la decența in promovarea mesajelor in spațiul public și la respectarea valorilor și simbolurilor tradiționale, definitorii pentru identitatea naționala. Prim-ministrul subliniaza ca denigrarea simbolurilor naționale și asocierea lor intr-o maniera defaimatoare, precum…

- Premierul Viorica Dancila a facut, sambata, apel la respectarea valorilor si simbolurilor traditionale solicitand "decenta in ceea ce priveste promovarea mesajelor in spatiul public". Prim-ministrul subliniaza ca denigrarea simbolurilor nationale si asocierea lor intr-o maniera defaimatoare, precum…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Guvernul s-a asigurat ca romanii se vor bucura de sarbatori linistite de Paste, iar autoritatile sunt pregatite sa ofere in aceste zile continuitatea serviciilor medicale si a celor de siguranta publica. "Ne-am asigurat ca romanii se vor…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul a suplimentat numarul de efective și personal din cadrul serviciilor medicale și celor de siguranța publica in perioada sarbatorilor pascale, conform Mediafax.Citește și: Decizie NEAȘTEPTATA pentru Augustin Lazar, pe final de mandat - ANUNȚUL…