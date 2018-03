Stiri pe aceeasi tema

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine,…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Victor Ponta a facut o dezvaluire-bomba despre iubita lui Liviu Dragnea! Conform fostului șef al PSD, Irina Tanase, actuala iubita a lui Dragnea, a fost motiv de negociere intre președintele Camerei Deputaților și George Maior și Florian Coldea, cand ultimii doi conduceau SRI.”Cand il ruga…

- ”In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20:00 sa discutam despre cum va arata noul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara respectiva, dar…

- Victor Ponta a lansat o acuzație extrem de grava la B1 TV! Conform fostului premier, George Maior și Florian Coldea știu informații cu caracter penal despre actualul președinte al Camerei Deputaților și pe care le tainuiesc.”Daca vorbesc domnul Maior și domnul Coldea, Liviu Dragnea o sa faca…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, lanseaza noi acuzatii la adresa asa zisului 'Stat Paralel'. Mai mult, Dragnea anunta ca sentinta din dosarul referendumului de doi ani de zile de inchisoare cu suspendare a reprezentat un plan bine pus la punct. Mai mult, Dragnea spune ca a fost tradat chiar de catre cineva…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD, dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Un europarlamentar socialist anunta dezintegrarea PSD-ului dupa Congresul social-democratilor de la finele saptamanii trecute. Catalin Ivan spune ca nu mai are ce cauta in PSD si anunta ca alternativa pentru cei nemultumiti din Partidul Social Democrat ar fi formatiunea lui Victor Ponta, ProRomania.Citeste…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…

- Fostul premier considera ca liderul-social democrat foloseste partidul in interes propriu si ca unicul scop al congresului programat sambata e ca Liviu Dragnea sa acumuleze si mai multa putere. Victor Ponta: Congresul PSD va fi numai despre PSD. Adica: pe Dragnea il susțin toți ca pe Ceaușescu in…

- "Am discutat chestia asta in interior si va spun ca sunt multumit de raspunsul pe care l-am primit. In orice caz, se va duce la Comisia de control al SRI. Acolo o sa spuna lucruri mai importante. Cred ca va trebui sa discutam in spatiul public si despre modul in care a fost vanat partidul nostru,…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a devoalat joi seara despre temele pe care le-a abordat la intalnirea cu Frans Timmermans. Președintele PSD a declarat ca a discutat cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene despre legile justiției, despre ridicarea MCV, dar și despre modificiarea Codurilor Penale din Romania.…

- Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand ca erau niste intalniri informale ale unor oameni care au relatii formale, potrivit…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior , ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a pus la cale ”sceneta Kovesi” pentru a acoperi dezvaluirile facute de alți oameni despre momentele in care Liviu Dragnea batea palma cu ”sistemul” la vilele conspirative ale SRI. Citește și: George Maior…

- Ponta spune ca nu a vrut sa vorbeasca despre aceste lucruri pentru ca nu ar fi vrut sa spele lucrurile murdare in public. "Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de "oamenii" lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa "spal rufele murdare"…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- Victor Ponta a declarat, vineri, dupa ce a fost audiat de procurori in dosarul in care este cercetat liderul PSD, ca a fost intrebat daca se simte amenintat de Liviu Dragnea. Fostul premier a sustinut, din nou, ca nu l-a denuntat pe Dragnea.

- Iesire furibunda a fostului premier Victor Ponta, dupa ce a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, la Directia Nationala Anticoruptie. Ponta a lansat un atac dur la adresa liderului PSD, sustinand ca acesta minte si e "prost pe bune", dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca fostul premier s-ar afla…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce seful PSD a spus despre colegul sau ca ar vorbi „cam mult“ si „cam rau“. Stefanescu nu stie de ce a devenit „antipatic“ pentru seful sau.

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- Victor Ponta reacționeaza la acuzația ca ar avea „doua prietene” la DNA, așa cum a afirmat Liviu Dragnea zilele trecute. Fostul premier invoca scenariul lansat de Sorin Roșca Stanescu, potrivit caruia Liviu Dragnea i-ar fi cerut ministrului Justiției sa amane cererea de revocare din funcție a șefei…

- Reaprins seara trecuta, de o afirmatie a sefului PSD, duelul declarativ dintre Liviu Dragnea si Victor Ponta a continuat si pe parcursul acestei prime zile a saptamanii. Intrebat concret daca isi va da demisia, in cazul in care se va demonstra ca Ponta a fost ca martor la DNA, in dosarul Tel Drum, Dragnea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu va raspunde provocarilor lui Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD, pentru ca el nu dialogheaza nici cu „turnatorii, nici cu santajistii“.

- Continua razboiul la scena deschisa dintre șeful PSD, Liviu Dragnea și fostul premier Victor Ponta. Intregul razboi, mocnit in ultima perioada, a explodat in momentul in care Dragnea l-a acuzat pe Ponta ca l-ar fi denunțat in dosarul Belina. La randul sau, Ponta a declarat raspicat ca este martor și…

- Dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat ca l-ar fi denunțat la DNA in dosarul Tel Drum, pentru ca a vazut denunțul la dosar, Victor Ponta reactioneaza si ii lanseaza o provocare liderului PSD: cel care minte sa plece din Parlament și din...

- "Turnatorii din dosar ii știu. Sova, Ponta, Nițulescu. Am auzit ca unii se tot alinta. 'Sa-mi ceara scuze, ca eu nu am spus...'”, a declarat Dragnea la Romania TV. Intrebat daca a vazut denunțurile, Dragnea a raspuns: „Bineințeles.” Citeste si: Liviu Dragnea: Seful SPP avea o practica foarte…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca seful SPP, Lucian Pahontu, foloseste, de foarte multi ani, angajati ai acestei institutii pentru a colecta informatii si pentru a incerca sa influenteze oameni din Guvern, din partide intr-un sens sau altul,…

- Fostul premier, Victor Ponta, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj in care din nou il ataca pe Liviu Dragnea. De data aceasta, Ponta marturisește ca așteapta scuze de la Dragnea dupa ce șeful PSD a susținut ca Ponta ar fi facut un denunț contra lui.

- Victor Ponta a analizat conflictul dintre al treilea om in stat, Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, și șeful SPP, Lucian Pahonțu. Conform lui Ponta, renunțarea miniștrilor la SPP ar fi, de fapt, planul prin care Dragnea i-ar putea controla pe toți, știind unde merg și cu cine se intalnesc.…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la Digi 24, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu"."(Dragnea) nu spune niciodata nimic…

- Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, ca, in trecut, a vizitat celebrele vile ale SRI cu diverse ocazii. Șeful PSD a negat ca ar fi avut o relație apropiata cu fostul director al SRI, George Maior, și a vorbit despre zvonul care…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Cu cine joaca tenis oamenii care se lupta pentru șefia FR de Tenis. Președintele Federației, George Cosac, bate mingea cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, iar ”revoluționarul” Marius Vecerdea il antreneaza pe șeful statului, Klaus Iohannis. De fapt, Vecerdea este finul lui Iohannis.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…