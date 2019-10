Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni dupa ce motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost votata in Parlament si astfel Executivul PSD a fost demis. 238 de parlamentari de la toate partidele, incluisv PSD, au votat pentru demiterea Guvernului.…

- Motiunea de cenzura "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!" a fost citita joi in plenul Parlamentului, votul fiind programat in aceasta saptamana. Ludovic Orban mizeaza pe votul mai multor parlamentari decat cei 237 care au semnat documentul. Si liderul ALDE…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat ca, din lipsa de cvorum, marti seara nu a putut fi stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse de Opozitie.Liderii Opozitiei au criticat convocarea Birourilor permanente marti seara, imediat dupa…

- Cele 237 semnaturi trebuiesc intarite de cel puțin 233 „bile” Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament. Intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR,…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, ar putea fi depusa marti in Parlament. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament sunt necesare 233 de voturi.Potrivit configuratiei parlamentare, grupurile care sustin motiunea au: PNL - 95 de membri,…

- "Dupa cum bine știți, Partidul Național Liberal, impreuna cu partenerii din opoziție, a inaintat un proiect de revizuire a Constituției in conformitate cu decizia romanilor la referendumul din 26 mai, referendum convocat de președintele Romaniei și validat de Curtea Constituționala. Pentru noi, reprezinta…

- Președintele Iohannis a spus, dupa Școala de vara a tineretului liberal ca PNL este pregatit in orice moment sa guverneze: ”Tot timpul a fost și tot timpul va fi. Daca ați observat, am spus și in alocuțiune, PNL este cel mai important partid din Romania, deocamdata de Opoziție”. Pe cine vede premier?…

- Partidul National Liberal din Romania (PNL), condus de Ludovic Orban, a anuntat ca in cadrul sedintei conducerii formatiunii, din 2 septembrie, s-a luat decizia depunerii in noua sesiune parlamentara a unui proiect de lege prin care Republica Moldova sa devina circumscriptie electorala separata.