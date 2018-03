Guvern: Planul national de adoptare a monedei euro va fi asumat politic pana la 15 noiembrie 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro, ce va fi inființata potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata astazi de Guvern, va pregati calendarul de intrare a Romaniei in Mecanismul unic de supraveghere și de adoptare a monedei euro, precum și acțiunile necesare…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti – premierul…

- ”Doamna prim-ministru ne-a informat ca in aceasta saptamana prin HG se va infiinta Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de Aderare la Moneda Euro pana in 2024, comisie din care vor fi invitati sa faca parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate…

- Ministrul Sanatatii a dat asigurari ca exista o comanda ferma pentru dozele de imunoglobulina, contractul este semnat, iar banii 'sunt pregatiti'. 'Deja avem o comanda ferma, avem contractul semnat, avem banii pregatiti', a spus Sorina Pintea. In ceea ce priveste existenta pe ordinea de zi…

- Membrii comisiei au fost anuntati de reinceperea activitatii, urmand ca ulterior sa fie stabilita ziua si ora primei sedinte. Modificarile asupra celor trei legi ale justitiei, adoptate la sfarsitul anului trecut de catre Parlament, au fost constestate la CCR si de catre PNL si de Inalta Curte…

- Banca Mondiala transmite un mesaj foarte clar catre Romania, dupa ce autoritațile de la București au incercat sa contracteze un credit de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și reststructurarea Fiscului. Pentru ca la București nu s-au intreprins acțiuni concrete pentru acest proiect,…

- Cseke Attila a precizat ca, in forma actuala, proiectul Codului administrativ este greu de acceptat pentru grupurile parlamentare UDMR si ca parlamentarii formatiunii vor veni cu numeroase amendamente, in special in ceea ce priveste propunerea de largire a atributiilor prefectului. "Evident…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.Astfel,…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, ca in zilele cu temperaturi scazute sa fie acordata „o atentie deosebita” asigurarii utilitatilor publice si sa se intervina de urgenta pentru remedierea eventualelor defectiuni. „Pentru ca ne aflam in continuare sub coduri de racire accentuata ale vremii…

- "DNA este o institutie care functioneaza eficient si care se afla deja de ani buni in prima linie a luptei anticoruptie. Contrar unei evaluari subiective, tendentioase si partizane, prezentata opiniei publice de cineva saptamana trecuta, eficienta DNA este departe de a putea fi contestata: cu 107…

- Cateva sute de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Piata Victoriei, manifestantii solicitand demisia ministrului Justitiei, fiind nemultumiti de solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii scandeaza "Tudorele,…

- Valabilitatea pașapoartelor simple electronice va fi extinsa la 10 ani, fața de 5 in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. Masura este inclusa intr-un proiect de lege aprobat de Guvern, care aduce mai multe modificari și completari Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei…

- In acest dosar, vicepremierul Paul Stanescu s-a prezentat la Inalta Curte de Casatie si Justitie si in 25 ianuarie si in 8 februarie, insa atunci magistratii au amanat dezbaterile din motive de procedura.Vicepremierul spunea atunci ca nu stie care este dosarul pentru care s-a cerut redeschiderea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ieri ca reformarea administratiei este unul dintre principalele trei obiective ale mandatului sau, alaturi de infrastructura si cresterea veniturilor populatiei, anunta Agerpres. Intr-un discurs la Asociatia Comunelor, Viorica Dancila l-a laudat pe Livu Dragnea pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept „o intalnire” benefica discutiile pe care, alaturi de premierul Viorica Dancila, le-a avut joi cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca intalnirea fusese convenita inca de la depunerea juramantului de catre noul Guvern.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. “Inainte de sedinta de Guvern, am avut o intrevdere cu prim-ministrul, solicitandu-mi…

- Cutremur la FR de Tenis. Directorul general, Iosif Galambos, acuza problemele grave din cadrul forului condus de George Cosac, intr-o scrisoare deschisa exploziva. FRT așteapta cu infringurare decizia Tribunalul București privind validarea alegerilor din 17 noiembrie 2017. Astazi a avut un nou termen,…

- Gica Popescu (50 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai galonati fotbalisti din istoria Romaniei. Fost capitan al Barcelonei, „Baciul” a scris istorie pentru echipa nationala, alaturi de „Generatia de Aur”. In prezent, cumnatul lui Gica Hagi lucreaza gratuit pentru Guvern, in programul care…

- Guvern - zero, Parlament - minus, justitie nu stim daca mai avem. Asta este starea noastra de astazi. Este semnalul de alarma tras de Cozmin Gusa, invitat la emisiunea &"Jocuri de Putere&", de la Realitatea TV.

- Senatorii Scarlat Iriza si Florin Carciumaru s-au intalnit luni, 12 februarie, cu Anton Anton, noul ministru al Energiei. Parlamentarii gorjeni i-au transmis oficialului din Guvern ca nu sunt probleme deosebite la CE Oltenia, iar mi...

- Liderii PSD se vor reuni in Comitetul Executiv al partidului, acolo unde urmeaza sa inceapa evaluarea secretarilor de stat. Fostul lider PNL, senatorul Alina Gorghiu, susține ca am putea avea parte de un harakiri public, cu mulți oameni din Guvern decapitați. Citește și: Incepe marea EPURARE…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, generand un nou episod in incurcatura politica din Germania, relateaza AFP.

- Stanescu a fost intrebat ce il recomanda pe Novacescu pentru acest post si in ce domeniu il consiliaza, vicepremierul fiind iritat de aceste intrebari si spunandu-le jurnalistilor ca nu este treaba lor, relateaza news.ro . Mihai Novacescu, fost bodyguard al lui Nicu Gheara, a fost numit consilier personal…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca pentru anul de invatamant 2018-2019 se prevede o crestere cu 40% a planului de scolarizare in institutiile de educatie in domeniul…

- Zeci de angajati din scolile aradene, in special personal nedidactic sau didactic auxiliar, ameninta ca renunta la posturile pe care le ocupa cu fractiuni de norma pentru ca in luna ianuarie au venituri zero sau cu minus, ceea ce inseamna ca ar trebui sa aduca bani de acasa pentru plata contributiilor…

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2018 al Administrației Fondului pentru Mediu prevede „necesitatea asigurarii, din excedentul anilor precedenți, a sumei de 845.891 mii lei necesara restituirii taxei auto”, in timp ce programele de stimulare a innoirii…

- Presedintele PSD,L. Dragnea, va fi audiat in comisia de aparare a Senatului Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia de aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat…

- SPP s-a comportat „ireproșabil”, iar trecerea sa in subordinea Ministerului de Interne nu ar face decat sa creeze noi polemici, spune fostul președinte Ion Iliescu, „Regret ca aceasta polemica privește o instituție de ale carei servicii am beneficiat inca de la inființarea ei și care s-a comportat ireproșabil…

- Lucrarile reuniunii au fost coordonate de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției. Participanți la intrevedere La intrevedere au participat domnul Ilie Iulian Dragomir, judecator, vicepreședinte și doamna Tabita Monica Maftei, magistrat-asistent,…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Marius Nistor, a declarat, miercuri, dupa discutiile purtate la Guvern cu premierul Viorica Dancila si mai multi ministri, ca s-a convenit ca, in perioada imediat urmatoare, sa se constituie, prin intermediul prefecturilor, comisii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "As vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si...

- La termenul de marti de la ICCJ in dosarul in care fostul premier Calin Popescu Tariceanu este cercetat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, jurnalistul Dan Andronic a fost audiat, el declarand ca seful cancelariei celui dintai i-a aratat un microfon in priza, la Guvern.

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Adrian Nastase a facut o serie de propuneri viitorului Guvern! la Antena 3, Nastase a spus ca ar trebui facute clarificari fiscale, ar trebui o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar…

- Senatorul Eugen Teodorovici, propus ministru de Finante in Cabinetul Dancila, a afirmat ca atata timp cat nu exista o hotarare in instanta definitiva de condamnare a unei persoane, este vorba doar despre suspiciuni.Intrebat in legatura cu anumite probleme de integritate din Guvern, Teodorovici…

- Social-democrații gorjeni susțin ca vizeaza in continuare funcții in ministerele care vor forma noul Guvern, insa recunosc ca duc lipsa de doritori care sa acceada in astfel de funcții. Mihai Weber, președintele executiv al PSD Gorj afirma ca se poarta in continuare discuții la nivel central pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a informat vineri ca ministrul Energiei, Toma Petcu, si-a anuntat retragerea din Guvern din motive de sanatate, locul sau urmand sa fie luat de deputatul Anton Anton. "Asa cum am anuntat in prealabil, ALDE isi mentine cele patru portofolii pe…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca nu vrea sa faca parte din noul guvern. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o alocutiune cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano Germana. Seful Statului a precizat ca va trage atentia si noului Guvern, asa cum a facut o de fiecare data, asupra…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, joi dimineata, la instanta suprema, care judeca o cerere de confirmare a redeschiderii penale in cazul sau, ca daca va deveni inculpat in acest dosar va demisiona imediat. Paul Stanescu, insotit de un avocat, s-a prezentat joi dimineata la Inalta Curte…

- Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru detinutii care au executat pedepse in conditii necorespunzatoate, posibilitatea adoptarii acestei masuri fiind prevazuta in Calendarul de masuri 2018 – 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale…

- Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea conditiilor de detentie si a supraaglomerarii din penitenciarele romanesti a fost aprobat miercuri in sedinta de Guvern. Calendarul este menit sa puna in executare o hotarare-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, arata Ministerul Justitiei.

- Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat elaboreaza Planul de acțiuni pentru anul 2018. In acest context, BRD a adresat un apel prin care solicit a fi informat despre activitațile, inclusiv, acțiunile culturale pe care urmeaza sa le desfașoare migranții moldoveni, in acest an.…

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere…

- Cotația monedei Bitcoin a scazut sub 14.000 de dolari, vineri, pe piețele din Asia, ceea ce inseamna un declin semnificativ de aproximativ 30% intr-o saptamana. La inceputul saptamanii, Bitcoin atinsese recordul de aproape 20.000 de dolari, relateaza Fortune.com. Cotația monedei Bitcoin a incregistrat…