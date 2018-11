Guvernul a modificat in sedinta de vineri hotararea privind schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, reducand valoarea plafonului minim de la echivalentul in lei a trei milioane de euro la echivalentul in lei a un milion de euro. Astfel, modificarea adoptata in sedinta de guvern prevede ca pragul de trei milioane de euro pe care o firma trebuie sa il investeasca pentru a fi eligibila a fost redus la echivalentul in lei a un milion de euro, precizeaza Biroul de presa al Guvernului. Pe 29 august, Ministerul Finantelor Publice anunta ca cererile de finantare…