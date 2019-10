Guvern Orban. Claudia Ţapardel: ”Am un mesaj de transmis”. Replica lui Vlad Nistor "Am un mesaj de transmis domnului Ludovic Orban. Se presupune ca acest domn va fi primul ministru al Romaniei. Domnul Ludovic Orban a fost ministru al transporturilor. Desi noua ni s-a reprosat ca am facut putini kilometri de autostrada, dumnealui are performanta de a nu fi construit niciun kilometru de autostrada. In plus, cand a fost vehiculat numele meu ca si comisar pentru transporturi, dl Orban, foarte gresit informat, a spus ca nu am experienta in acest domeniu. Spre deosebire de dl Orban, eu am fost membru cinci ani in comisia de transporturi a PE si am lucrat pe cele mai importante… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Inteleg ca Rares Bogdan ar dori sa fie ministru de Interne. Eu nu stiu daca vrea sau nu, dar noua ne-a spus ca nu vrea deloc in Guvern. Poate ca intre timp si-a dat seama ca acest guvern are nevoie de el si s-a razgandit. Eu va spun discutiile de acum cateva zile", a declarat Vald Nistor in emisiunea…

- Șeful agenției de publicitate Papaya, Robert Tiderle, care a realizat clipul publicitar in care apare Mihai Șora, susține ca oamenii care il critica pe filosof sunt ”nesimțiți”. Replica pentru Tiderle a venit de la Mihai Badea, care i-a oferit o sugestie pentru o noua reclama.”Iar tu, dobitocule,…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a declarat ca motiunea de cenzura ar urma sa fie votata, sambata, intr-un plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, scrie Mediafax. „Parlamentarul PSD care voteaza la motiune pleaca din partid. Sambata e un efort pentru dumneavoastra sa aduceti oameni. Inca…

- "Daca imi amintesc eu bine, cand a fost cazul Caracal, de care domnul presedinte si-a amintit dupa trei luni, dansul era in vacanta, eu m-am intors in Bucuresti si am luat primele masuri. Deci, eu cred ca nu trebuie sa folosim o tragedie ca o tema de campanie electorala. Aceste lucruri se pot discuta,…

- DCNews a publicat in exclusivitate lista de la negocieri cu politicienii propuși in funcțiile de miniștri. Vezi aici lista: EXCLUSIV LISTA GUVERN de la negocierile pentru daramarea Cabinetului Dancila Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3, ca ”e o lista de negociere, se vede lucrul…

- Unchiul Alexandrei a anunțat vineri seara la Antena 3 ca intra „100% sigur” in cursa pentru prezidențiale și mai are un singur „hop administrativ”, sa stranga in cateva zile cele 200.000 de semnaturi necesare unei candidaturi independente. Sloganul sau va fi „Lupt cu Mafia”. El a spus ca nu se „urca…

- Liderul PSD Sector 1, Dan Tudorache, a relatat vineri la Antena 3 ca in ședința CEX a existat o disputa la remanierea guvernamentala intre filialele de sector din Capitala.Bucureștiului i s-a oferit nominalizarea pentru funcția de ministru al Educației, insa liderii de sectoare nu au cazut…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a declarat, luni seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca, daca Gabriela Firea va candida ca independent, la prezidentiale, va pierde mandatul de primar general. "Maine, vom vota cine va fi candidatul. In spatele lui se va alinia tot partidul. Trebuie sa…