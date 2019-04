Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PSD - ALDE a reusit sa faca functionala si atractiva schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, atat pentru companiile cu capital romanesc, cat si pentru cele cu capital strain, in mai putin de un an de zile fiind semnate 28 de acorduri de finantare…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit vineri, la Palatul Victoria, pe omologul sau bulgar, Boyko Borissov. Dupa intrevedere, cei doi oficiali vor participa la ceremonia de semnare a unor documente bilaterale. La finalul intalnirii, cei doi premieri vor sustine o declaratie de presa comuna. Prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni seara, in biroul sau din Guvern, pe prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia in Romania, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru Claudiu Manda - Comisia de control al SRI urmeaza…

- In Ședința de Guvern din data de 27 februarie 2019 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”. Schema de ajutor...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de guvern de vineri va fi adoptat programul de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare, prin care se va acorda un ajutor nerambursabil de pana la 200.000 de euro pentru fiecare investitie. "Acordam in acest an…

- Compania Black Sea Oil&Gas a primit vineri autorizarea Ministerului Energiei pentru efectuarea lucrarilor offshore necesare pentru inceperea productiei de gaze naturale din perimetrul XV Midia, dar a avertizat ca noile taxe ar putea afecta dezvoltarea acestui proiect, transmite Reuters.In…