Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a avizat proiectul legii pensiilor, urmand ca acest act normativ sa intre in sedinta de Guvern de saptamana acesta, a anuntat marti, la Senat, ministrul Eugen Teodorovici. „Ministerul de Finante a dat avizul aseara pe acest proiect de lege a pensiilor. Este un impact destul de…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi la inceputul ședinței de Guvern ca agricultorii din sectoarele vegetal si zootehnic vor primi un avans din sumele aferente platilor directe pe suprafata. „Adoptam astazi o hotarare de Guvern prin care, incepand cu 16 octombrie, agricultorii din sectoarele vegetal…

- Problemele din PSD ar vrea sa fie rezolvate de premierul Dancila cu promisiuni de marire substanțiala a pensiilor. La ședința de Guvern de joi, 20 septembrie, premierul Dancila a întârziat 20 de minute, dar anunța ”cadouri” pentru pensionari,…

- Dezbinarea sociala intre pensionarii de lux si pensionarii de rand va fi continuata si prin noua lege a pensiilor, despre care ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a spus ca va repara numeroase nedreptati create de actuala legislatie. Legea ar trebui sa se aplice incepand cu septembrie 2021, daca va…

- Orele suplimentare pe care le fac angajatii din domeniul Sanatatii ar putea fi luate in considerare la calcularea pensiilor, daca demersul sindicalistilor din Sanatate va fi aprobat de Guvern si Parlament. Acestia solicita luarea in considerare, la stagiul de cotizare, intregul timp de lucru al salariatilor,…

- Noua Lege a pensiilor, pusa in dezbatere publica de Guvern, ridica tot mai multe semne de intrebare. Potrivit proiectului, nu vor mai primi pensie de invaliditate persoanele cu SIDA sau cancer, insa persoanele care au meserii artistice speciale se pot pensiona mai devreme, scrie realitatea.net.…

- "Mugur Isarescu si-a depus dosarul de pensionare in august anul trecut, desi a implinit varsta de pensionare in 2014. Pensia pe care o incaseaza este conform legii actuale a pensiilor. In urma raportului care se aplica, atat a rezultat. Nu este o pensie speciala, se aplica pur si simplu…

- Premierul Viorica Dancila și președintele PSD, Liviu Dragnea, au somat oficialii de la Transporturi sa urgenteze inaugurarea de autostrazi. Romania a ajuns intr-o situație tragi-comica: aproape 40 de kilometri sunt gata sa intre in circulație, dar nu se taie panglica.