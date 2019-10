Guvern nou. Ludovic Orban discută cu reprezentanţii partidelor parlamentare 'Marti si miercuri vom avea runda de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea de cenzura si alaturi de care am reusit demiterea Guvernului PSD. In cursul zilei de maine ne vom intalni cu delegatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri ne vom intalni cu reprezentantii Pro Romania', a precizat Orban luni, mentionand ca intalnirile au fost stabilite in functie de disponibilitatea de timp pe care au avut-o partenerii de dialog. El a adaugat ca punctul de vedere exprimat de 'foarte multe' dintre formatiunile politice este acela de a investi un guvern monocolor liberal. 'Punctul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

