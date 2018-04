Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bogdan Lari a fost numit in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor:…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis duminica un mesaj cu ocazia Pastelui Catolic si a Floriilor. "In zi de mare sarbatoare pentru crestinatate, Pastele Catolic si Floriile, doresc liniste, sanatate si impacare tuturor celor care celebreaza astazi aceasta zi sfanta.…

- Premierul Viorica Dancila a decis numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Transporturilor, Ion Iordachescu si Calin Cristian Fort. Deciziile au fost publicate miercuri in Monitorul Oficial. De asemenea, prim-ministrul a decis numirea lui Mergeani Nicea in functia de…

- Marius Pirvu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul a decis eliberarea lui Marcel Bogdan Pandelica din functia…

- Alexandru - Vasile Oprean a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu,…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- In propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, nu s-a facut referire punctual la niciuna dintre atributiile legale incalcate, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. (continua) AGERPRES/(AS -…

- Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat joi vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. AGERPRES/(AS…

- CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul de 25-24 (9-12). AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Gabriela Badea)

- Delegatii la Congresul extraordinar al PSD au inceput sa voteze pentru alegerea noii conduceri a partidului. In cadrul Congresului au loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. …

- SCM Craiova s-a calificat spectaculos in semifinalele Cupei EHF la handbal feminin, sambata, dupa ce a invins in deplasare puternica formatie rusa HC Lada Togliatti cu scorul de 26-23 (14-8), in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei. In tur, Lada se impusese in Banie cu…

- Nationala Romaniei a invins reprezentativa Belgiei cu scorul de 62-12 (29-5), sambata, in etapa a 4-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata pe stadionul Municipal din Buzau, tricolorii obtinand si punctul bonus ofensiv. AGERPRES/(AS-editor: Adrian Dragut,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in unitatile medicale de stat. Decizia este definitiva. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Cristina Tatu, editor online: Gabriela Badea)

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 s-a produs joi in districtul Ranau din Sabah (estul Malaeziei), transmite DPA. Anuntul a fost facut pe Twitter de Agentia malaeziana pentru Managementul Dezastrelor Departamentul meteorologic din Malaezia a confirmat seismul din statul Sabah.…

- Mijlocasul ghanez Thomas Partey si-a prelungit contractul cu Atletico Madrid, aflat pe locul 2 in La Liga, pana in 2023, a anuntat clubul madrilen de fotbal. Partey a disputat in acest sezon 35 de meciuri si a ajuns la un total de 82 in tricoul alb-rosilor. Format la academia lui Atletico,…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca DNA se opune demersurilor care urmaresc slabirea legislatiei anticoruptie si schimbarea statutului de independenta in cazul magistratilor. (continua) AGERPRES/(AS…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca anul trecut a fost unul dificil pentru lupta anticoruptie. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tanasescu, edtor online: Gabriela Badea)

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu si efectueaza cercetari prealabile fata de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali IJ. Potrivit sursei citate, cercetarile au loc dupa ce Lancranjan ar fi participat la o reuniune unde ar fi fost prezenti…

- Rusul Karen Hacianov, cap de serie nr. 9, si cehul Tomas Berdych, favoritul numarul 4, s-au calificat vineri in semifinalele turneului ATP de la Marsilia, dotat cu premii totale de 645.485 euro. In sferturile de finala, Hacianov (47 ATP) l-a invins in doua seturi, 6-4, 6-4, pe francezul…

- Ministerul Justitiei a publicat, vineri, pe pagina de internet a institutiei, raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Site-ul Ministerului Justitiei nu a mai putut fi accesat de joi seara, de la ora 19,00, problema fiind remediata partial vineri,…

- Echipa rusa TSKA Moscova s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia sarba Steaua Rosie Belgrad cu scorul de 1-0, in mansa secunda a saisprezecimilor de finala ale competitiei. TSKA s-a impus prin golul marcat de Alan Dzagoev (45).…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Marcu, le-a transmis, miercuri, politicienilor care, in urma scandalului creat in jurul DNA, cer revocari din functii, sa astepte derularea mecanismelor legale. Simona Marcu a fost intrebata ce le transmite politicienilor…

- Procurorii DIICOT au descins miercuri la companii de medicamente din Bucuresti intr-un caz legat de medicul Mihai Lucan, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, procurorii ridica documente de la companii de medicamente intr-un dosar in care s-a inceput urmarirea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute in spatiul public legate de DNA. "Trebuie facut tot ce este posibil ca sa lamurim informatiile care au aparut",…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Republica Federala Germania si Regatul Spaniei, a precizat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, seful statului se afla in aceasta vizita privata din 3 februarie pana pe 10 februarie. AGERPRES/(AS-autor:…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca, in perioada urmatoarea, va fi identificata "o solutie permanenta" cu privire la acest formular. AGERPRES/(A - autor: Madalina Cerban,…

- Ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, Valentin Popa, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 22 de voturi ''pentru'' si 12 ''impotriva''. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Culturii, George Vladimir Ivascu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 16 voturi "pentru" si 7 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Georgiana…

- Sedinta Comitetului National Executiv al PSD s-a incheiat. Liderii social-democrati au decis ca noul Guvern sa aiba in componenta patru vicepremieri. De asemenea, social-democratii au hotarat desfiintarea Ministerului Consultarii Publice si Dialogului Social. AGERPRES/(AS - autor: Catalin…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat vineri ca nu va mai ramâne în viitorul Guvern. "Am si anuntat ca nu mai ramân. Nu mi-am dat demisia, dar am anuntat ca nu doresc sa mai continui", a spus Petrea, înaintea sedintei Comitetului…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- Premierul interimar Mihai Fifor a anuntat, joi, la MAI, ca, din cauza conditiilor nefavorabile, s-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. "S-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. (...) Am solicitat…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis demiterea din functie a sefului Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, si numirea ca interimar pe o perioada de sase luni de zile la sefia institutiei a chestorului Catalin Ionita, directorul DGA din cadrul MAI. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel…

- Delegatia Partidului Miscarea Populara care se va prezenta la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii, presedintii executivi Eugen Tomac si Valeriu Steriu, Dorin Badulescu, liderul senatorilor PMP, si deputatul Catalina…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Guvernul este unul politic, iar partidul decide, a declarat luni ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan. "Asa cum am spus si ultima data, când am discutat despre aceasta, guvernul este un politic, asteptam decizia partidului", a spus Carmen Dan înaintea reuniunii Comitetului…

- Premierul Mihai Tudose va merge, luni, intr-o vizita la Ministerul Transporturilor, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, de la ora 14,00, ar urma sa aiba loc si o conferinta de presa la Ministerul Transporturilor. Totodata, luni dimineata,…

- Guvernul a facut publica Nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane. Documentul a fost publicat vineri seara pe site-ul Executivului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri definitiv ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, sa fie plasat in arest la domiciliu. Curtea de Apel Bucuresti a admis contestatia DIICOT si a desfiintat o decizie a Tribunalului…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare în lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a încalcat termenii controlului judiciar si a plecat în Madagascar. AGERPRES/(AS - autor:…

- Propunerea de numire a senatorului PSD Ioan Denes ca ministru al Apelor si Padurilor a ajuns la Palatul Cotroceni, potrivit Administratiei Prezidentiale. Luni, premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizând ca o va propune la CExN-ul de la Iasi, care va avea loc la sfârsitul acestei luni. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor:…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie, ce calificative profesionale a primit acesta în…

- Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online:…