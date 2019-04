Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de marti, un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internship-ul, scrie Agerpres. Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de OUG se reglementeaza modalitatea de continuare a organizarii Programului oficial…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri pentru finantarea investitiilor in turism . Conform actului normativ, prin derogare de la legea nr. 273/2006, investitiile in turism se pot finanta pe o perioada care se poate...

- Guvernul a adoptat marti ordonanta de urgenta privind majorarea alocatiilor copiilor, masura urmand sa se aplice incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii bugetului, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, citat de Agerpres.ro.Guvernul a adoptat prin ordonanta…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, marti, presedintelui Klaus Iohannis, sa promulge cat mai repede legea bugetului de stat pe 2019, pentru a putea fi platite alocatiile de stat pentru copii, majorate, incepand cu data de 1 martie. Ordonanta de Urgenta privind majorarea alocatiilor pentru copii va…

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri o ordonanta de urgenta prin care canalul Siret-Baragan trece in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, informeaza Agerpres. "In sedinta de Guvern de astazi a fost un…

- Guvernul a aprobat, astazi, o serie de masuri pentru buna organizare si desfașurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019. Astfel, printr-o Ordonanta de Urgenta, sunt prevazute reglementari cu privire la garantarea organizarii in mod liber, corect și sigur a alegerilor europarlamentare…

- Guvernul pregateste noi taxe. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) aflata in subordinea Executivului pregateste o Ordonanta de urgenta prin care magazinele care nu respecta legea ar putea fi sanctionate cu amenzi de pana la 5% din cifra de afaceri. Daca ar fi adoptat proiectul…