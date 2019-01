Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat marti anuntul prin care scoate la licitatie constructia celui de-al doilea proiect strategic pe care Guvernul vrea sa il construiasca in parteneriat public-privat. Este vorba despre clinica multifunctionala „Dr. Calistrat Grozovici“, care…

- Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern in 21 decembrie, seara, prin care se introduc noile taxe a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Masurile intra in vigoare la 1 ianuarie 2019. La finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata aceasta OUG criticata puternic de mediul de…

- Guvernul ar putea finanța, printr-o schema de ajutor de stat, filme cu actori celebri, susține Comisia Naționala de Strategie și Prognoza. Pana la data de 3 decembrie 2018, a fost depus un numar de 17 cereri de finantare in valoare totala de peste 110 milioane lei, din care 6 au fost aprobate, valoarea…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, ordonanta de urgenta care prevede modificarea Codului Muncii si introduce definitia de salariu minim diferentiat. Dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, Executivul urmeaza sa aprobe o hotarare in care sa fie mentionate sumele si momentul de la care…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a prelungit cu o luna, pana la data de 17 decembrie, termenul pana la care investitorii pot depune oferte pentru constructia Autostrada Ploiesti – Brasov, pe care Guvernul vrea sa o realizeze tot in parteneriat public-privat. Anuntul de atribuire…

- In doar doua saptamani de la demararea Programului INVESTESTE IN TINE, CEC Bank a primit prin unitatile sale teritoriale peste 500 de solicitari de finantare din partea potentialilor clienti, numarul acestora fiind in continua crestere. Din totalul solicitarilor, 220 cereri de credit au documentatia…

- ​Potrivit datelor transmise de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) la solicitarea HotNews.ro, in Romania sunt peste 1,7 milioane de salariați care primesc minimul pe economie, din care 580.000 au o vechime de peste 15 ani, iar 350.000 sunt cu studii superioare. Romania va avea trei salarii…