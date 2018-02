Stiri pe aceeasi tema

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive."Este…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a afirmat joi ca nu este mandatat sa ofere vreun comentariu in ceea ce priveste situatia consilierului de stat Darius Valcov, adaugand ca, in cazul care Executivul va avea ceva de comunicat pe acest subiect, o va face cu siguranta. "Nu sunt mandatat sa…

- "In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern prin care agricultorii vor beneficia, si anul acesta, de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina. Suma alocata este de peste 320 de milioane de lei, va fi, evident, asigurata de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un “foc de avertisment”, scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar, titreaza…

- Singurul vicepremier buzoian din istoria post-decembrista, social-democratul Marcel Ciolacu, si-a incheiat mandatul brusc, luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD a decis retragerea sprijinului politic fata de premierul Mihai Tudose. Imediat dupa ce acesta din urma a anuntat ca pleaca…

- Intalnirea din biroul presedinteleui PSD de la Camera Deputatilor se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea Vioricai Dancila de catre PSD pentru functia de premier a avut loc…

- Gorjenii nu vad cu ochi buni instabilitatea guvernamentala si desele schimbari de premier de la Palatul Victoria. Oamenii sunt de parere ca politicienii din PSD ar trebui sa se concentreze mai mult pe proiecte de dezvoltare a tarii si nu pe dispute politice interne care afecteaza imaginea Romaniei.…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe și-a anulat vizita de la Palatul Victoria, unde trebuia sa se întâlneasca cu Guvernul condus de Mihai Tanase. În locul premierului, la o întâlnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al…

- Scenarii politice posibile Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stanescu pentru a asigura interimatul la Palatul…

- "Daddy e insetat de putere. Cine nu intelege, e eliminat. Nici comunistii nu erau asa. Daddy e un fel de Kim Jong-un si trage cu tunul o data la cateva zile intr-un general. Un lider adevarat nu poate fi atat de prost sa puna doi care sa-l traga pe sfoara. Sa fie atat de tolomac, e incredibil. O…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a afirmat prim-ministrul Mihai Tudose la o intalnire pe care a avut-o vineri cu reprezentantii companiei Ford. Potrivit unui comunicat al Executivului remis AGERPRES, premierul Tudose s-a intalnit la Palatul Victoria…

- Seful Executivului a facut aceste afirmatii la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica). "Este un pas pentru…

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului - Mihai Cornel Zaharia, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii…

- Intr-un interviu la Romania TV, premierul a spus ca: ”Ii mulțumesc lui Dumnezeu”, intrucat numitorul comun este ”posibilitatea dialogului” ”Un alt lucru extraordinar e ca putem conveni ca nu ne ințelegem. Sa ne ințelegem, Guvernul nu poate sa atace sau sa suspende ceva ce nu exista. Avem executiv…

- Guvernul va interveni pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana in cazul in care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind Justitia pe care Romania trebuie sa le implementeze pana in aprilie 2018, a declarat joi premierul Mihai Tudose. "Ma ingrijoreaza…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca Parlamentul isi va indeplini rolul de a transpune Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, care cuprinde „doar niste principii”, pana la data de 1 aprilie a anului viitor. „Va asigur ca pana la data…

- ”Domnul ministru al justitiei, Tudorel Toader a spus ceva. Bine, pana la urma a fost interpretat gresit. In discutiile cu domnia sa mi-a spus ce-a vrut domnia sa sa spuna si sunt de aceeasi parere cu domnia sa. Daca acele directive nu vor reusi sa fie transpuse in timp util in lege, Guvernul va trebui…

- Dupa o scurta pauza, comisia speciala condusa de Florin Iordache (PSD) a reluat dezbaterile pe propunerile de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala. Dezbaterile continua dupa ce, marți, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avertizat ca Executivul are obligația sa adopte o ordonanța…

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana privind…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, marti, ca dosarul Revolutiei ar putea fi afectat de modificarile care ar urma sa fie aduse Codurilor penale, precizand ca este vorba, in cauza, de inregistrari documentare importante facute acum 27 de ani. Citeste si: Guvernul il CONTRAZICE pe ministrul…

- Vizita a comisarului european Corina Cretu in Romania Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Mihai Tudose. Foto: Agerpres. Comisarul european Corina Cretu are programata astazi o întâlnire cu cetatenii la ASE din Bucuresti. La dialog va participa si ministrul…

- Parlamentul a discutat luni Legea Bugetului de stat pe anul 2018. In timp ce Guvernul pretinde ca ar fi un buget generos, Opozitia il considera unul de austeritate. Iar amendamentul susţinut de Opoziţie, prin care impozitul pe venit urma să fie virat integral către primării…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, ca Romania trebuie sa reduca birocratia in privinta absorbtiei fondurilor europene, Comisia Europeana primind din partea altor tari solicitari online, in timp ce din partea autoritatilor de la Bucuresti vin cereri ”cu zeci de mii de pagini parafate”.…

- Premierul a promis, dar a uitat. Mihai Tudose spunea în noiembrie ca Executivul va veni cu o Ordonanța de Urgența care sa protejeze salariile din domeniul IT, odata cu trecerea contribuțiilor la angajat. Pierderea poate ajunge pâna la 8% din net.

- Executivul condus de Mihai Tudose a modificat luna trecuta Codul Fiscal, prin Ordonanța de Urgența, una dintre marile modificari ale „revoluției fiscale” fiind transferul in totalitate de la angajator la angajat a sarcinii fiscale a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale…

- Marea Britanie nu dorește sa fie parte a pieței comune, a uniunii vamale sau sa fie supusa deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, a punctat Barnier. ''Daca iei toate acestea, cu ce ramai? Un singur lucru: un acord de liber-schimb pe model canadian'', a declarat Barnier intr-o conferința…

- Nici anul viitor nu vor avea loc angajari la stat, a decis miercuri Guvernul, desi premierul Mihai Tudose anuntase ca se va renunta la aceasta masura. Totodata, Executivul obliga institutiile de stat sa taie cu 10% cheltuielile si impune restrictii de achizitii pentru autoturisme, mobilier si aparatura…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas. Intr-un interviu…

- "Stadiul implementarii strategiei pe care am fixat-o acum trei luni-patru luni și atunci parea o utopie. Acum cam o treime din program deja e implementat, daca ne luam dupa fondurile atrase (...) Etapa urmatoare — (...) am ajuns la concluzia ca sunt insuficiente stațiile, punctele de plecare la salvare…

- Indicele ROBOR a urcat la 2,20%, un nou record al ultimilor trei ani, potrivit datelor oficiale publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) , dupa ce ieri batuse un alt maxim al perioadei, de 2,19%. Creșterea duce la majoarea ratelor pe care trebuie sa le plateasca romanii cu credite in lei.…

- Elena Udrea a declarat luni ca, in anul 2011, cand era ministru al Dezvoltarii, au fost constatate nereguli la un proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Judetean Teleorman si compania Tel Drum, insa banii nu au fost recuperati deoarece Guvernul a decis sa plateasca de la bugetul de stat…

- Guvernul a decis in sedinta de miercuri, printr-o Hotarare, sa o numeasca pe Daniela Maria Dobre in functia de consul general al Romaniei la Bologna, Italia. In baza aceleiasi Hotarari, Executivul a aprobat rechemarea din aceasta functie a lui Eugen Serbanescu, anunta Agerpres.Printr-o alta…

- Aproximativ sapte milioane de angajati din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, informeaza Financial Times citat de Agerpres . Romania a decis sa diminueze contributiile la fondurile…

- Guvernul are deschidere pentru reducerea birocratiei in activitatea medicilor de familie si pentru majorarea fondurilor cabinetelor medicale, a afirmat, luni, premierul Mihai Tudose.Potrivit unui comunicat al Executivului, remis STIRIPESURSE.RO, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul…

- Guvernul lui Mihai Tudose a reusit astazi sa semneze un protocol de colaborare cu cea mai mare organizatie sindicala din Romania, Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania (C.N.S.L.R.) - Fratia. In baza protocolului, se infiinteaza un mecanism de urmarire a implementarii ordonantei…

- Interesul Guvernului este sa incurajeze tanara generație sa citeasca, a afirmat luni premierul Mihai Tudose, precizand ca Executivul are disponibilitatea sa sprijine cu fonduri bugetare finanțarea unui proiect național in acest sens, care ar urma sa fie inclus in Programul Centenar. Potrivit…

- Guvernul are deschidere pentru reducerea birocrației in activitatea medicilor de familie și pentru majorarea fondurilor cabinetelor medicale, a afirmat, luni, premierul Mihai Tudose. Potrivit unui comunicat al Executivului, remis AGERPRES, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria…

- "Cred ca suntem intr-un film. Real, din pacate, care s-ar putea intitula ”PSD, de-a rasu'-plansu'". Pe de o parte, iți vine sa razi ca o structura care conduce Romania se deda la asemenea scenete rupte de realitate, oameni care s-ar reclama ca fiind oameni serioși”, a declarat Cozmin Gușa. ”Iți…

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum și a altor acte normative. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei și ...

- In ciuda unei opoziții cvasigenerale a mediului economic –patronat, salariați, sindicate – Executivul a aprobat modificarea prin ordonanta de urgenta a Codului fiscal prin care contributiile sociale ale angajatorului sunt trecute in sarcina angajatului, impozitele la venituri și contributiile sociale…

- Partidul Național Liberal (PNL) au sesizat Avocatul Poporului cu privire la ”Revoluția Fiscala” operata de Guvernul condus de Mihai Tudose prin Ordonanța de Urgența.CONSULTAȚI AICI SOLICITAREA DEPUSA DE PNL LA AVOCATUL POPORULUI O sesizare privind contestarea la CCR a OUG 79/2017 (ref.…

- Alegerile regionale din Catalonia de luna viitoare vor pune capat "haosului separatist" afirma Mariano Rajoy, premierul Spaniei, cu ocazia primei sale vizite la Barcelona dupa ce Guvernul de la Madrid a suspendat autonomia regiunii. Prezent la Barcelona cu ocazia unui eveniment de campanie, Rajoy…

- Guvernul a aprobat noua componența a Consiliului de administrație al Fondului Ecologic Național și extinderea acesteia de la 5 la 7 persoane, relateaza NOI.md. Modificarile respective la Regulamentul privind fondurile ecologice, adoptate de Cabinetul de miniștri, au fost publicate in Monitorul oficial.…